El Verano de Cuento 2025 recuerda en su despedida a Alfredo Muzaber

Tras mes y medio de programación durante los fines de semana, el XXVI Festival de Narración Oral Verano de Cuento llega en El Sauzal a su último capítulo. Y lo hace recordando la figura del tristemente fallecido actor y narrador Alfredo Muzaber.
Como es costumbre en esta veterana muestra cultural, la programación de cuentos para adultos se cierra hoy en la plaza del Príncipe con la celebración de El Gran Viernes, que en esta vigesimosexta edición se presenta bajo el título de El Gran Alfredo. La propuesta volverá a reunir a numerosos narradores que, mediante la palabra y su particular forma de contar, darán vida a relatos cortos que alimentan el inagotable universo de los cuentos.
Hasta ayer eran 12 contadores los que habían garantizado su presencia en este último acto, si bien cualquier persona interesada podrá inscribirse in situ. La velada comenzará a las 21.00 horas con los nombres ya confirmados de Basi Torres, Loli Figueroa, Javier Rodríguez, Juan Reyes, Jesús Bayón, Esther Cabeza, Giuseppina Casu, Rafa Pérez, Alberto Díez, Mariana González, María Kapitán y Antonio Conejo.
Mañana sábado será el turno de la última sesión de historias para toda la familia, esta vez con la participación, a partir de las 11.30 horas, de Fidel Galbán con Ciudad color, un espectáculo en el que los colores son los protagonistas. La propuesta narrativa de Galbán se configura como un arcoíris de relatos contados con títeres, objetos y música en directo, donde los niños asistentes descubrirán las divertidas y sorprendentes historias que cada color guarda en la vida de una ciudad imaginaria.
MINIFERIA DEL LIBRO
La jornada de clausura se iniciará temprano, a partir de las 9.00 horas, con la inauguración de la Miniferia del Libro, que permanecerá abierta hasta las 14.00 horas e incluirá propuestas de distintas librerías dirigidas al público infantil, con la participación de Más que papel, Cuentos en la cabeza y Librería Techy. A las 10.00 horas se llevará a cabo un taller de ilustración, impartido por Mariana Rodríguez.
Ya por la noche, desde las 21.00 horas, tendrá lugar la última sesión de las batallas de gallos, una cita que contará con la participación de Tazz Yeah, Pink, Bynac y Otto.
El Festival de Narración Oral Verano de Cuento dispone de las subvenciones del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de El Sauzal y el Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de la Fundación DISA.