Elena Revuelta y Néstor Bolaños recalan este viernes en el Verano de Cuento

El XXVI Festival de Narración Oral Verano de Cuento enfila esta semana su recta final con la celebración de su penúltima entrega, tras comenzar el pasado 18 de julio. Con entrada gratuita, la plaza del Príncipe, en El Sauzal, albergará esta noche de viernes, a partir de las 21.00 horas, una nueva sesión de narraciones para el público adulto. En esta ocasión, la cita, que dispone del apoyo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de El Sauzal y el Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de la Fundación DISA, contará con la participación de los narradores Elena Revuelta y Néstor Bolaños.
‘LA RECREACIÓN’
Elena Revuelta llega al municipio del norte de Tenerife con La recreación, “una selección de historias sobre el origen del universo”, explica. “He jugado a buscar las que me inspiran, las que me hacen sonreír, las que cambian los papeles y los roles, reinventan la procedencia de los humanos y se replantean quién salió de quién. El latido del universo, ¿será un útero?”, añade.
Néstor Bolaños presentará Secreto profesional (Cuentos de la consulta), que consiste, según argumenta, en una serie de relatos que “no son terapia, no tienen moralejas: son solo cuentos”. El espacio de la consulta psicológica se convierte en un nuevo confesionario donde se comparten vergüenzas, verdades, alegrías y dudas: “Contar lo que ocurre en ese lugar es un reto divertido”, apostilla.
FORMATO FAMILIAR
Como ya es tradición en el festival, la mañana de los sábados queda reservada para los relatos dirigidos a los más pequeños, en un formato familiar. Esta vez será el turno de Tiziana Maio con Las mamis no pueden volar. Así presenta la autora su propuesta: “Las mamis son seres humanos de género femenino que tienen sueños y pasiones, pero a menudo los guardan para cuidar de sus hijos. Tienen alas, aunque muchas veces están ocupadas haciendo cosas muy importantes, como preparar la comida, ordenar las habitaciones, dormir a los bebés o, a veces, descansar… Y por eso se olvidan de volar”.
“Hay mamis que, para sentirse más ligeras, suelen contar cuentos a los niños, y otras que se quitan las alas para dárselas a un hijo despistado que había perdido las suyas”, señala Maio.
La actividad de esta penúltima semana concluirá en la noche del sábado (21.00 horas) con una nueva entrega de las batallas de gallos freestyle, en esta ocasión protagonizada por Tazz Yeah, Venom, Chausa y Mkpoeta.