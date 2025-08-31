Una mujer embarazada sufre una emergencia a bordo en un vuelo con destino a Canarias

Un vuelo procedente de Ámsterdam con destino a Gran Canaria activó este domingo un operativo de urgencia tras comunicar la tripulación a Enaire, el centro de control aéreo en Canarias, que llevaban a bordo a una pasajera embarazada que necesitaba atención médica inmediata.
Según informan Controladores Aéreos, el centro de control facilitó al avión un descenso continuado y a alta velocidad, apartando al resto del tráfico aéreo con el mismo destino para priorizar su llegada.
⚠️ Urgencia médica:— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 31, 2025
La tripulación del vuelo procedente de Ámsterdam con destino #GranCanaria nos comunica en frecuencia del centro de control de Enaire en #Canarias que llevan a bordo una pasajera en estado de gestación que necesitará atención médica urgente.
Les… pic.twitter.com/syVbDEjzrZ
Mientras tanto, desde la torre de control se coordinó con el Aeropuerto de Gran Canaria la asistencia médica en tierra, donde ya se había preparado un dispositivo sanitario para atender a la pasajera en cuanto aterrizara.
Los controladores han expresado en redes sociales sus deseos de pronta recuperación para la viajera y han agradecido la colaboración de las demás tripulaciones que facilitaron las maniobras de urgencia.