Encuentran a Pedro José, que había desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta 
SOS Desaparecidos ha desactivado una alerta este miércoles tras localizar a Pedro José Batista Arroyo, quien había desaparecido en Canarias el pasado 25 de agosto.

Al hombre, de 55 años, se le había perdido la pista en Las Palmas de Gran Canaria.

Tal y como figura en el cartel, el hombre mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo negro y los ojos azules.

Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de cualquier otro desaparecido que contacten con el teléfono 868 286 726.

