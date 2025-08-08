Ernesto Rodríguez Abad y Élida Pérez llegan al Verano de Cuento con sus relatos

La plaza del Príncipe, en el municipio de El Sauzal, va a ser esta noche de viernes escenario de una nueva sesión de los relatos para adultos del XXVI Festival de Narración Oral Verano de Cuento. En esta ocasión, la propuesta corre a cargo de Ernesto Rodríguez Abad y Élida Pérez. La cita, de entrada gratuita, comenzará a las 21.00 horas.
Ernesto Rodríguez Abad llega al municipio norteño con Como una sirena, una experiencia narrativa que se concibe como un viaje a la vida y personalidad del escritor danés Hans Christian Andersen, mezclando algunos de sus cuentos con hechos reales y con una visión totalmente adulta. “Después de muchos años en escena, trabajando los cuentos y la poesía -expone Ernesto Rodríguez Abad-, para mí lo más importante es despertar el deseo de los espectadores, para que se queden con ganas de más, que quieran saber de dónde vienen esos textos y quieran ir a buscarlos. Esa curiosidad es crucial. De igual manera, conectar en emociones con el espectador es otra parte fundamental”.
“El Festival Verano de Cuento -añade el narrador nacido en Los Silos- es una de las propuestas de la Isla relacionadas con lo literario que merece todo el respeto del público y de las instituciones. Ha sabido crear una identidad y una manera de hacer cultura propias”.
MONÓLOGO POR HACERSE
El verdadero nombre de Caperucita Roja es el título del cuento con el que Élida Pérez se presenta hoy, un monólogo que “aún está por escribirse, como la vida misma”. No se sabe si hay material antiguo reciclado o si todo es pura improvisación. La maldita enfermedad que lleva a la autora a comprometerse con trabajos que no sabe hacer le provoca una gran inestabilidad que se verá reflejada en su relato.
Mañana sábado (11.00 horas), en el Teatro El Sauzal, es el turno de Gema GE en la sesión infantil Pella de gofio con sabor a cuentos, un plato literario para ser degustado por los sentidos, la imaginación y el corazón.
La actividad de esta semana concluirá en la noche del sábado, a partir de las 21.00 horas, con una nueva entrega de las batallas de gallos freestyle. La nueva cita estará protagonizada por Tazz Yeah, Rigor, Risotto y 2ual.
El XXVI Festival de Narración Oral de El Sauzal, que cuenta con las subvenciones del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento del municipio norteño y el Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de la Fundación DISA, comenzó el 18 de julio y culmina el 30 de agosto.