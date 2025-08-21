Liberadas dos víctimas de explotación sexual en una operación contra la trata en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Santa Cruz de Tenerife una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y prostitución coactiva, que operaba en el municipio de Puerto de la Cruz.
La investigación comenzó en enero de este año, cuando se detectó que tres mujeres trasladaban a víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España con el objetivo de obtener beneficios económicos.
En el mes de julio, los agentes detuvieron en el Aeropuerto de Tenerife Sur a una de las investigadas cuando intentaba abandonar el país. Las otras dos mujeres habían huido a la península, donde fueron localizadas y arrestadas en la provincia de Segovia.
En el marco de la operación se llevaron a cabo entradas y registros en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, en el que se ejercía la prostitución y donde se intervino material informático y documentación relevante, y otro en Segovia, donde se produjo la detención de las dos investigadas restantes.
Durante el operativo se liberó a dos víctimas de explotación sexual, que permanecían bajo el control de la organización.
Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión preventiva para dos de las detenidas, mientras que la tercera quedó en libertad con cargos.
Colaboración para acabar con la explotación sexual y la trata
La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden colaborar en la lucha contra la trata de seres humanos, de forma anónima si lo desean, a través del teléfono 900 10 50 90 o el correo electrónico trata@policia.es. La información recibida será tratada de manera confidencial por los especialistas de la unidad.