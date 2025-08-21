sucesos

Liberadas dos víctimas de explotación sexual en una operación contra la trata en Tenerife

La Policía Nacional ha desarticulado la red de trata de seres humanos tras meses de investigación
Liberadas dos víctimas de explotación sexual en una operación contra la trata en Tenerife. Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Santa Cruz de Tenerife una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y prostitución coactiva, que operaba en el municipio de Puerto de la Cruz.

La investigación comenzó en enero de este año, cuando se detectó que tres mujeres trasladaban a víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España con el objetivo de obtener beneficios económicos.

En el mes de julio, los agentes detuvieron en el Aeropuerto de Tenerife Sur a una de las investigadas cuando intentaba abandonar el país. Las otras dos mujeres habían huido a la península, donde fueron localizadas y arrestadas en la provincia de Segovia.

En el marco de la operación se llevaron a cabo entradas y registros en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, en el que se ejercía la prostitución y donde se intervino material informático y documentación relevante, y otro en Segovia, donde se produjo la detención de las dos investigadas restantes.

Durante el operativo se liberó a dos víctimas de explotación sexual, que permanecían bajo el control de la organización.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión preventiva para dos de las detenidas, mientras que la tercera quedó en libertad con cargos.

Colaboración para acabar con la explotación sexual y la trata

La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden colaborar en la lucha contra la trata de seres humanos, de forma anónima si lo desean, a través del teléfono 900 10 50 90 o el correo electrónico trata@policia.es. La información recibida será tratada de manera confidencial por los especialistas de la unidad.

