Muere un ciclista de un equipo tinerfeño en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Un ciclista de 19 años, natural de Málaga y de un equipo tinerfeño, ha fallecido este sábado mientras disputaba la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, en la provincia de Soria.
El accidente se produjo en una caída múltiple en el cruce de la N-234 que da acceso a la zona de El Amogable, en el entorno natural de Pinar Grande. Según fuentes presenciales, el ciclista canario fue uno de los más afectados en el siniestro y falleció durante el traslado en ambulancia al hospital.
La etapa, que partía desde Langa de Duero y tenía como meta la Laguna Negra de Vinuesa, fue suspendida de inmediato por la organización tras conocer la gravedad del suceso. La Dirección de Carrera neutralizó el recorrido, y el pelotón fue escoltado hasta el siguiente municipio.
Desde la organización han trasladado sus condolencias a la familia del corredor, cuyo nombre aún no ha sido divulgado oficialmente. En el accidente se vieron implicados varios participantes, aunque solo el joven tinerfeño resultó con heridas de extrema gravedad.
La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero es una prueba de alto nivel en la categoría sub-18 y reúne a equipos juveniles de toda España y del extranjero. El fallecimiento ha provocado una ola de reacciones de consternación en el mundo del ciclismo base.