Fallece Fernando Senante, abogado urbanista e intelectual tinerfeño

Fernando Senante, reconocido abogado urbanista, ha fallecido a los 66 años. Nacido en Tenerife, un territorio cuya identidad geográfica y cultural influyó profundamente en su obra tanto arquitectónica como literaria logró reflejar en su visión interdisciplinaria su conexión con el paisaje canario, marcado por contrastes naturales y una ruta histórica de encuentros culturales.
Abogado urbanista
Formado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid, Fernando Senante centró su carrera en el urbanismo sostenible y la integración del patrimonio cultural en los espacios contemporáneos. Destacó por proyectos que equilibran innovación técnica con respeto al entorno, especialmente en contextos insulares como Canarias.
Participó en planes de regeneración urbana, diseño de espacios públicos y estrategias para ciudades resilientes, enfatizando la participación ciudadana y la adaptación climática. Su trabajo ha sido reconocido en foros internacionales, colaborando con instituciones públicas y equipos multidisciplinares para repensar la relación entre territorio y comunidad.
Obra literaria y poética
Como poeta y escritor, Fernando Senante exploró temas como la memoria, el silencio y la diáspora identitaria. Entre sus publicaciones destacan:
- “Geografías del Silencio” (poemario, 2018), donde fusiona paisajes físicos y emocionales, evocando la fragilidad de los espacios naturales y humanos.
- “Crónicas de la Intemperie” (ensayos, 2021), una reflexión sobre el habitar contemporáneo, vinculando urbanismo y filosofía.
Como columnista, colabora con medios como El Día y Diario de Avisos, analizando problemáticas sociales desde una mirada crítica que entrelaza cultura, política y urbanismo. Su prosa combina rigor técnico con sensibilidad literaria, defendiendo la idea de que “la ciudad es un poema colectivo”.
Faceta Académica de Fernando Senante
Profesor en la Universidad de La Laguna (Tenerife), imparte asignaturas vinculadas al urbanismo, diseño arquitectónico y teoría del paisaje. Su metodología pedagógica fomenta el pensamiento crítico, invitando a los estudiantes a explorar conexiones entre arte, ecología y sociedad. Además, dirige talleres sobre escritura creativa aplicada al análisis territorial, promoviendo un diálogo entre disciplinas aparentemente distantes.
Vinculado al baloncesto
Fernando Senante fue, además, un apasionado del mundo del baloncesto. Fue jugador, entrenador y, además, periodista especializado en el deporte de la canasta en las páginas de DIARIO DE AVISOS.
Su despedida está señalada para las 13:20 horas de mañana viernes, en el Tanatorio de Santa Lastenia.
Fernando Senante encarna la figura del intelectual renacentista en el siglo XXI: un arquitecto que diseña ciudades, un poeta que las interpreta y un educador que inspira a construir futuros más humanos. Su obra, arraigada en Canarias pero de resonancia universal, desafía las fronteras entre lo técnico y lo artístico, recordando que toda transformación urbana comienza con una palabra.