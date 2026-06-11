Los 11 pueblos rivales a los que se enfrenta Tenerife en el Grand Prix

El concurso televisivo más popular de Televisión Española contará con representación de la isla de Tenerife. San Juan de la Rambla ha sido seleccionado oficialmente por RTVE como uno de los 12 municipios que formarán parte de la nueva edición del Grand Prix del Verano. El municipio norteño asumirá la responsabilidad de representar al Archipiélago frente a 11 localidades del territorio nacional.
La corporación pública introdujo una modificación en los criterios de selección que incrementó la competencia directa. Para esta temporada, RTVE redujo el umbral demográfico mínimo, permitiendo la participación de localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes, un cambio frente a la normativa previa que limitaba el acceso a poblaciones de entre 5.000 y 10.000 vecinos.
Este ajuste reglamentario provocó una convocatoria masiva. Un total de 1.034 pueblos recibieron la invitación inicial de la productora. Tras una primera criba, 83 municipios avanzaron a la fase intermedia del proceso, de los cuales solo 12 consiguieron la plaza definitiva para las retransmisiones estivales. San Juan de la Rambla superó este proceso eliminatorio y se medirá de forma directa con los representantes de otras 11 comunidades autónomas.
La lista completa de los 11 rivales
La organización del programa confirmó la distribución de las plazas asignadas. Los rivales de San Juan de la Rambla en el Grand Prix pertenecen a diferentes entornos geográficos de la península. La lista oficial incluye a Altura, en la Comunidad Valenciana; Balanegra, en Andalucía; Blanca, en la Región de Murcia; Cantalejo, en Castilla y León; Muros, en Galicia; y Polinyà, en Cataluña.
El grupo de competidores directos se completa con Pradejón, situado en La Rioja; Pravia, en el Principado de Asturias; Quintanar del Rey, en Castilla-La Mancha; Serranillos del Valle, en la Comunidad de Madrid; y Zumárraga, en el País Vasco. Estos son los bloques municipales que rivalizarán con la delegación tinerfeña a lo largo de las distintas pruebas del formato.
El historial de Tenerife frente al formato de RTVE
La presencia de San Juan de la Rambla devuelve a Tenerife a la parrilla del concurso. La isla cuenta con un amplio historial de participación en el formato. Con anterioridad, Buenavista del Norte había sido la última localidad tinerfeña en participar. El registro histórico insular incluye también las intervenciones de Agache-Güímar y El Sauzal en décadas previas.
El Archipiélago acude a esta cita con el listón competitivo alto tras los resultados de la campaña precedente. San Sebastián de La Gomera se proclamó ganador absoluto del torneo tras vencer en la gran final a la localidad madrileña de Cubas de la Sagra, lo que supuso el primer triunfo de un pueblo canario en la etapa contemporánea del programa.
El resto del historial de las islas en el formato se completa con las participaciones de Antigua y Pájara por la isla de Fuerteventura, Firgas en representación de Gran Canaria, y Haría como emisario de Lanzarote. San Juan de la Rambla medirá sus fuerzas en esta ocasión con la estructura de 11 rivales peninsulares confirmados por la organización.
El histórico precedente de San Sebastián de La Gomera
El actual campeón del Grand Prix de Televisión Española es un municipio canario. San Sebastián de La Gomera logró alzarse con el título tras imponerse en la gran final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra con un marcador definitivo de 22 puntos a 18. La emisión del concurso en la noche del lunes no solo certificó el triunfo isleño, sino que además registró un nuevo récord de audiencia para el formato de RTVE.
Esta victoria convirtió a la localidad gomera en el primer municipio del Archipiélago en ganar el certamen televisivo. El equipo, capitaneado por la alcaldesa Angélica Padilla y apadrinado por el campeón de motociclismo Jorge Lorenzo, compitió defendiendo el color azul.
Una final decidida en ‘El Diccionario’
El trayecto hacia la victoria se resolvió en la última prueba del programa. Tras liderar la clasificación general al inicio de la noche gracias a la prueba de Los Recoge Cocos, el equipo sufrió varios reveses en juegos como La Patata Caliente, el Champions Prix y Los Pingüinos Matemáticos. Pese a puntuar en Los Troncos Locos y Los Superbolos, los canarios llegaron al juego final de El Diccionario en desventaja por 19 a 21.
La resolución llegó a través de la gestión de la alcaldesa, Angélica Padilla, y la asesora cultural Lourdes Armas López, quienes junto a Jorge Lorenzo certificaron el triunfo definitivo tras sumar dos aciertos frente a los dos errores cometidos por el conjunto madrileño.
La candidatura contó con el respaldo institucional del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, el Cabildo insular, el Gobierno de Canarias y la compañía GuaguaGomera. Asimismo, la empresa pública GMR Canarias aprovechó la semifinal para promocionar la gastronomía local mediante la marca Volcanic Xperience.