Las 6 prohibiciones que afectan al Puerto de Santa Cruz por la presencia del papa en Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tenerife afronta los últimos preparativos para la celebración de la Santa Misa que presidirá el Papa León XIV mañana, 12 de junio, a las 12:15 horas, en la Dársena de Los Llanos. El recinto, de 42.200 metros cuadrados, contará con un presbiterio de 900 metros cuadrados para acoger un acontecimiento histórico que pondrá el broche final a la visita apostólica del Santo Padre a España.
Bajo el lema «Alzad la mirada», la visita del Pontífice a Canarias busca visibilizar la realidad migratoria que vive nuestro archipiélago, un mensaje que estará muy presente en esta eucaristía multitudinaria que reunirá a miles de fieles en el recinto portuario.
Con motivo del evento, se recuerda a la ciudadanía las principales medidas de seguridad y movilidad previstas para la jornada:
Tráfico marítimo cerrado en la Dársena de Los Llanos entre las 07:00 y las 15:00 horas.
Acceso sur al puerto (Auditorio) cerrado al tráfico ordinario de entrada y salida entre las 00:00 y las 17:00 horas.
Vía de servicio cerrada a vehículos y peatones entre el Auditorio y el Barranco de Santos durante el mismo horario.
Entrada y salida al recinto portuario habilitadas a través del Muelle Norte y la Dársena de Pesca.
El tránsito peatonal entre el puerto y la ciudad, en el entorno del Muelle de Enlace, deberá realizarse por la Estación Marítima Agustín de Betancourt (Edificio Puerto-Ciudad).
La explanada L-2, el dique exterior de Los Llanos y las zonas anexas al Auditorio tendrán consideración de zona de acceso restringido.
Solo podrán acceder a estas áreas los trabajadores previamente identificados y autorizados por razones operativas.
La finalización de la misa está prevista en torno a las 14:30 horas, si bien las restricciones se mantendrán hasta la completa normalización de la movilidad y la operativa portuaria.