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Las 6 prohibiciones que afectan al Puerto de Santa Cruz por la presencia del papa en Tenerife

Conoce al detalle el mapa de calles cortadas, horarios de cierre del tráfico marítimo y los accesos peatonales habilitados para la gran cita de este 12 de junio
Las 6 prohibiciones que afectan al Puerto de Santa Cruz por la visita del papa en Tenerife
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El puerto de Santa Cruz de Tenerife afronta los últimos preparativos para la celebración de la Santa Misa que presidirá el Papa León XIV mañana, 12 de junio, a las 12:15 horas, en la Dársena de Los Llanos. El recinto, de 42.200 metros cuadrados, contará con un presbiterio de 900 metros cuadrados para acoger un acontecimiento histórico que pondrá el broche final a la visita apostólica del Santo Padre a España.

Bajo el lema «Alzad la mirada», la visita del Pontífice a Canarias busca visibilizar la realidad migratoria que vive nuestro archipiélago, un mensaje que estará muy presente en esta eucaristía multitudinaria que reunirá a miles de fieles en el recinto portuario.

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Con motivo del evento, se recuerda a la ciudadanía las principales medidas de seguridad y movilidad previstas para la jornada:

Tráfico marítimo cerrado en la Dársena de Los Llanos entre las 07:00 y las 15:00 horas.

Acceso sur al puerto (Auditorio) cerrado al tráfico ordinario de entrada y salida entre las 00:00 y las 17:00 horas.

Vía de servicio cerrada a vehículos y peatones entre el Auditorio y el Barranco de Santos durante el mismo horario.

Entrada y salida al recinto portuario habilitadas a través del Muelle Norte y la Dársena de Pesca.

El tránsito peatonal entre el puerto y la ciudad, en el entorno del Muelle de Enlace, deberá realizarse por la Estación Marítima Agustín de Betancourt (Edificio Puerto-Ciudad).

La explanada L-2, el dique exterior de Los Llanos y las zonas anexas al Auditorio tendrán consideración de zona de acceso restringido.

Solo podrán acceder a estas áreas los trabajadores previamente identificados y autorizados por razones operativas.

La finalización de la misa está prevista en torno a las 14:30 horas, si bien las restricciones se mantendrán hasta la completa normalización de la movilidad y la operativa portuaria.

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