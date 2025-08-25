El Festival Taganana afianza su compromiso con una cultura unida a la naturaleza y el mundo rural

El Festival Taganana llenó este fin de semana de cultura y ocio los núcleos urbanos del macizo de Anaga con la celebración de dos intensas jornadas de actividades para todo tipo de públicos en las que participaron unas 800 personas. Familias, amantes de la naturaleza, aficionados a la música en vivo y vecinos de la zona acudieron a la cita para disfrutar de la música, las artes escénicas, la fotografía y las actividades de desarrollo rural que se sucedieron desde las seis de la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado en San Andrés y Taganana.
Sus organizadores, Lasal Producciones y Carnero Comunicación, se muestran satisfechos con la acogida recibida por está sexta edición y destacan el apoyo tanto por parte de la población local como de los participantes en la fiesta, que colaboraron para mantener el espíritu de una experiencia concebida como un movimiento cultural que es una apuesta por la sostenibilidad, el arraigo y la conexión con el territorio.
‘JARDÍN DEL DESEO TOUR’
El momento álgido tuvo lugar en la noche del sábado con la actuación de Travis Birds, que cerró en Taganana su Jardín del Deseo Tour, en el que recorrió su tercer y más reciente disco, Perro Deseo, además de interpretar algunas de sus composiciones más emblemáticas, como Coyotes.
Antes habían subido al escenario de la plaza de Nuestra Señora de las Nieves varios artistas canarios, como la cantante y poeta Reina Omega, que llegó con su álbum Rakta Priya, la dj Bliss y el dúo conformado por Bucero y Shadday López.
Una de las actividades que más interés despertó fue El Mortero de Anaga, una pequeña muestra de algunos de los productos artesanales realizados por la población local, en la que también, por ejemplo, se dio la oportunidad de experimentar con tatuajes temporales.
De igual manera, hubo espacio para los más pequeños, que a lo largo de las dos jornadas del Festival Taganana tuvieron la ocasión de disfrutar de varias sesiones de magia, acrobacias y malabares de la mano del clown Carlos Adriano y del dúo Watones Lokos.