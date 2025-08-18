televisión

San Sebastián de La Gomera, a un paso de hacer historia en el Grand Prix: esto es todo lo que tienes que saber para la cita de hoy

Herencia (Ciudad Real) será su oponente en el Grand Prix de esta noche
San Sebastián de la Gomera está a solo un paso de hacer historia en el Grand Prix del verano, el concurso familiar más alocado y entrañable de la televisión, que encara su recta final con las esperadas semifinales.

Tras una primera eliminatoria llena de adrenalina, ya hay un municipio con el billete asegurado para la gran final: Cubas de la Sagra (Madrid). Ahora llega el turno de descubrir qué otro pueblo se sumará a esta fase decisiva y mantendrá viva la ilusión de levantar el título.

Una semifinal de infarto en el Grand Prix

La segunda semifinal promete un enfrentamiento cargado de intensidad, en el que dos localidades lucharán con todas sus fuerzas para conquistar la plaza restante en la final. La pregunta está servida: ¿qué pueblo conseguirá superar las pruebas y hacerse con la victoria?

Los protagonistas

Los verdaderos dueños del programa vuelven a ser los pueblos. Este lunes se enfrentan Herencia (Ciudad Real) y San Sebastián de la Gomera (Tenerife), dos rivales con un entusiasmo contagioso, espíritu competitivo y la firme decisión de dejarlo todo en cada reto.

Padrinos de primera fila

Para animar, guiar y hasta competir, estarán el actor Edu Soto y la creadora de contenido Dulceida, que acompañarán a sus equipos con la misma pasión que los propios vecinos. Su implicación promete dar aún más espectáculo y emoción a la cita.

Un trío muy cómplice

Al frente del programa se mantiene el equipo habitual de presentadores: Ramón García, Lalachus y Ángela Fernández. Con humor, complicidad y mucha ironía, serán los encargados de llevar la batuta de un concurso que nunca pierde su esencia: reírse, disfrutar y compartir momentos inolvidables.

¿Cuándo es el Grand Prix?

La cita es este lunes a las 20:45 horas en La 1, con la posibilidad de revivirla en RTVE Play. Una noche que promete risas, tensión y mucha diversión en la antesala de la gran final del Grand Prix 2025.

