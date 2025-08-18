Cerca de 52.000 tinerfeños eligen la guagua para moverse a los últimos grandes eventos festivos

El transporte público, y más concretamente la guagua, se convierte en el medio ideal para desplazarse a los actos y fiestas de gran concentración de personas
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, transportó a 51.560 pasajeros a los grandes eventos festivos del pasado fin de semana, esto es, la Festividad de la Virgen de Candelaria, la Fiesta de La Pamela y la Romería de Garachico.
Estos datos demuestran que el transporte público, y más concretamente la guagua, se convierte en el medio ideal para desplazarse y asistir a las citas que congregan gran cantidad de personas.
La compañía destaca que, entre el 14 y 15 de agosto, transportó a 27.697 personas que usaron las líneas 122, 120, 121 y 522 para acudir a las celebraciones de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias. Estos números suponen un 11% más que el año pasado, y, aproximadamente, 13.000 viajeros más que otro fin de semana de verano del 2025.
Por su parte, el viernes pasado, 15 de agosto, Titsa desplazó a 10.718 personas entre las líneas 050, 051 y 057 para participar en la Fiesta de La Pamela de Tejina. Prácticamente el mismo número que el año anterior y 5.500 viajeros más que otro festivo de verano de este año.
Por último, 13.145 personas usaron la guagua 363 de Titsa para acudir a la Romería de Garachico, celebrada el pasado viernes. Este dato refleja un aumento de alrededor de 10.000 usuarios más que en otro festivo de verano del 2025.
Titsa agradece el civismo y la colaboración de los usuarios, así como el esfuerzo del personal de la compañía, que hacen que el desplazamiento a los grandes eventos se desarrolle con total seguridad.
Refuerzo de líneas
La compañía de transportes diseñó, como cada año, un plan de refuerzos de las líneas que conectan los grandes núcleos poblacionales con los lugares de celebración del evento.
De esta forma, Titsa reforzó especialmente las líneas con destino a Candelaria, 120, 121 y 122, para acudir a la festividad de la Patrona de Canarias. Además, creó expresamente la línea 522 desde La Laguna.
Igualmente, la empresa prestó servicios adicionales de sus líneas 050, 051 y 057 para acudir a la Fiesta de la Pamela de Tejina, y la 363, que conecta Puerto de la Cruz y Buenavista, para tomar parte de la Romería de San Roque de Garachico.