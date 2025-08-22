HiperDino consolida el éxito de su app en 2025 y más de cien mil usuarios disfrutan de sus ventajas exclusivas

HiperDino, cadena líder en el sector de la alimentación en Canarias y la única regional 100% canaria, sigue avanzando en su proceso de transformación digital con la consolidación de HiperDino App como pieza clave para el ahorro, comodidad y fidelización de sus clientes.
La app afianza su crecimiento en 2025 y cuenta ya con una comunidad activa de 116.456 personas, que disfrutan en un mismo lugar de funcionalidades y beneficios encaminados a mejorar su experiencia de cliente. El director de IT de HiperDino, Eduardo Prieto, explica que “comprar de forma online es una tendencia en crecimiento y por eso trabajamos para facilitar el uso de nuevas tecnologías y alcanzar la excelencia de servicios digitales como nuestra app”. Un esfuerzo que reconocen las personas usuarias de la aplicación, que le han otorgado una puntuación media de 4,6/5 en Google Play y de 4,7/5 en App Store a través de más de 5.700 valoraciones y reseñas.
Entre las ventajas exclusivas de la HiperDino App se encuentran medidas sostenibles y cómodas como disponer de los tickets de compra, facturas o folletos en formato digital; poder hacer la compra en la misma aplicación y realizar un seguimiento del servicio a domicilio tanto de la compra online como física; vincular la tarjeta Plan DinoBP para no tener que cargarla ni mostrarla físicamente; o la posibilidad de valorar el servicio recibido en tienda, conectarse a su red WiFi o consultar la afluencia de cada establecimiento en tiempo real.
Pero sin duda, la principal ventaja es la del ahorro. En lo que va de año, las personas usuarias de la HiperDino App han podido beneficiarse de 113 cupones y 158 ofertas exclusivas. Además, en campañas icónicas como las que se celebran en los próximos meses cuentan con beneficios únicos. Durante la campaña de de Aniversario, la aplicación les ofrece una experiencia más interactiva, cómoda y rápida, por ejemplo, sin la necesidad de guardar los tickets para registrar su participación en sorteos o dinámicas especiales; y en la campaña de Black Friday tienen acceso anticipado a oportunidades exclusivas que pueden aprovechar antes que nadie.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.