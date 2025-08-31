sucesos

Un hombre herido tras volcar su coche en la TF-2 y quedar atrapado en el interior

Bomberos de Tenerife se hicieron cargo de liberar al hombre herido
Un conductor resultó herido moderado sobre las 22.00 horas de este sábado tras volcar su vehículo en la vía TF-2, dentro del municipio de La Laguna (Tenerife) y quedar atrapado en el interior del mismo.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos de Tenerife se hicieron cargo de liberar al varón para que fuera asistido por los servicios sanitarios.

Así, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al varón, que sufrió policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Por último, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.

