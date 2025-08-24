Llegan los nuevos horarios en Mercadona: así afectarán a Canarias

Tras la campaña de verano, Mercadona ajustará de nuevo sus horarios y pondrá fin a la ampliación aplicada durante los meses de mayor actividad turística. La cadena de supermercados retomará su rutina a partir del 1 de septiembre, tras varios meses ofreciendo un servicio especial para responder al incremento de clientes en zonas costeras y destinos vacacionales.
Desde finales de junio, los establecimientos ubicados en comunidades con mayor afluencia de visitantes —como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Murcia, Galicia o Baleares— ampliaron su atención hasta las 22:00 horas de lunes a sábado. Además, unas 300 tiendas en estas regiones llegaron a abrir también los domingos, en horario reducido de 9:00 a 15:00 horas, con el objetivo de absorber la elevada demanda sin renunciar al descanso de su plantilla.
No se trataba de una novedad, ya que la compañía presidida por Juan Roig suele adaptar su funcionamiento en los periodos de mayor consumo, incluso reforzando la contratación de personal temporal.
Con la vuelta a la normalidad, los supermercados de la cadena recuperarán su horario estándar: cierre a las 21:30 horas de lunes a sábado y ausencia de apertura en domingos y festivos. La medida se aplicará de manera general en toda la red nacional de Mercadona, que suma actualmente 1.602 puntos de venta.
Para conocer el horario actualizado de cada tienda en particular, la compañía recomienda consultar el buscador disponible en su página web o en la aplicación móvil, donde se ofrece información detallada por establecimiento.