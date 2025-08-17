Los impagos y los “abusos laborales” llevan a la huelga a 500 empleados en los aeropuertos de Tenerife

El conflicto laboral en el sector del handling —conjunto de servicios de asistencia en tierra a aviones y pasajeros en los aeropuertos— se agudiza en Canarias. UGT convocó ayer paros en el Grupo Menzies que afectaron a los aeropuertos de Tenerife Norte y Sur, donde más de 500 trabajadores se sumarán a la huelga prevista para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.
En el aeropuerto de Tenerife Norte, la protesta implica a unas 30 personas del servicio de tierra de Menzies, que trabajan principalmente para la aerolínea Canaryfly. En este caso, todos los vuelos han sido protegidos, por lo que no se prevén cancelaciones.
Suspensión
La situación es más crítica en Tenerife Sur, donde los paros involucran a 480 empleados: 350 de Menzies Ground Services y 130 de Menzies Aviation. En total, entre ambas terminales, más de 500 trabajadores se verán afectados en la Isla.
Según Isabel Benmodo, responsable del sector aéreo de UGT en Tenerife y presidenta del comité de empresa, la huelga responde al incumplimiento de varios convenios, así como a la vulneración de acuerdos alcanzados en la mediación de noviembre de 2024, que ya habían motivado la suspensión de una huelga previa. Entre los problemas denunciados por los trabajadores figuran salarios atrasados de hasta año y medio —lo que ha provocado graves dificultades económicas, incluidas hipotecas impagadas—, el abuso de horas extraordinarias, la sobrecarga de trabajo, la rotación de personal eventual y las vacaciones impuestas o modificadas unilateralmente.
“Es demoledor para la economía de cualquier trabajador”, afirmó Benmodo, quien denuncia que la plantilla fija debe además formar constantemente al personal eventual, lo que ha generado un aumento de bajas laborales, en su mayoría de carácter psicosocial.
El pasado 7 de agosto se celebró un acto de mediación en el SIMA con el Gobierno y la empresa para evitar la huelga. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdo: “No nos ofrecieron nada de lo esperado”, señaló la dirigente sindical.
El Ministerio de Transportes ha fijado los servicios mínimos tanto para la huelga en Menzies como para la de Azul Handling, empresa que presta asistencia en tierra a Ryanair en aeropuertos españoles. En el caso de Canarias, los servicios mínimos oscilan entre el 66 % y el 81 % en rutas hacia la Península, mientras que en los vuelos interinsulares y conexiones con la Península sin alternativas razonables superan el 99 %, como ocurre en Tenerife Norte.