sociedad

Confirmado: convocan una huelga indefinida en los servicios de emergencias en Canarias

Las razones que esgrimen los sindicatos para justificar esta medida son la intención de dividir servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal
Confirmado: convocan un huelga indefinida en los servicios de emergencias en Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Los trabajadores del 112 Canarias, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el resto de servicios de emergencias englobados en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC), están convocados a una huelga indefinida a partir del 25 de agosto.

Las razones que esgrimen los sindicatos para justificar esta medida son la intención de dividir servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal, detallan en un comunicado.

  1. Denuncia el calor asfixiante en la planta de Oncología del HUC: "Es inhumano trabajar así"Denuncia el calor asfixiante en la planta de Oncología del HUC: “Es inhumano trabajar así y nuestros pacientes están con febrícula y sin poder descansar”
  2. Desvanecimientos y mareos en el HUC por el calor insoportable: “Es inhumano trabajar así”

Los comités denuncian la “posible ruptura” de un modelo integrado de los servicios de emergencias que “la ciudadanía y el Parlamento de Canarias han valorado de forma insuperable durante más de tres décadas, y que hoy se pone en riesgo por decisiones adoptadas de espaldas a los equipos y a la sociedad”.

Aluden también a motivos laborales como cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, contrataciones al margen de las listas de reserva y vulneración de derechos reconocidos tras conflicto colectivo y aprobados por varias consejerías y por el Consejo de Gobierno.

El problema en Canarias

CSIF y CCOO advierten de que la separación orgánica y operativa de unidades clave como el SUC “comprometería la visión global, la priorización y la asignación inmediata de recursos” en el seno del CECOES 112, un centro donde “cada segundo es crítico”, lo que aumentaría el riesgo de errores y de descoordinación en incidentes simultáneos.

Los comités de Canarias subrayan que “la correcta coordinación exige un servicio integrado” y alertan de que la división generaría “fricciones internas y un peor servicio al ciudadano”.

Las organizaciones convocantes de la huelga reclaman al ejecutivo autonómico y a las consejerías implicadas paralizar cualquier operación de separación de servicios y mantener el modelo integrado de coordinación.

Así como “cumplir de inmediato” los derechos laborales acordados y firmados por todas las partes; aportar la inversión prometida y dotar de medios humanos y técnicos a Administración, Facturación, Recursos Humanos, División Económica, Unidad Técnica, CECOES y SUC; y renovar los equipos directivos “responsables del deterioro de la gestión”.

Los comités preguntan asimismo por la paralización del encargo de Planificación y Calidad efectuado por la Dirección General de Emergencias, y piden explicaciones sobre las razones y el impacto que esa decisión tendría en la profesionalización del servicio.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas