Denuncia el calor asfixiante en la planta de Oncología del HUC: “Es inhumano trabajar así y nuestros pacientes están con febrícula y sin poder descansar”

Las imágenes publicadas este domingo en TikTok por la usuaria Amanda Campos (@amaandacamposss) reflejan la situación que se vive en la planta de Oncología Médica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) debido a las altas temperaturas. La autora asegura: “Es inhumano trabajar así”, y pide la máxima difusión de la situación.
En la grabación indica que a las 08.00 horas ya había 33ºC y que, en momentos puntuales, “hemos alcanzado los 40ºC dentro de la planta”.
Además, añade que “no hay aire acondicionado y apenas contamos con unos pocos ventiladores que no alcanzan a refrescar el ambiente”.
“Nuestros pacientes, inmunodeprimidos y en tratamiento, están con febrícula, sudando y sin poder descansar”
Campos subraya que “nuestros pacientes, inmunodeprimidos y en tratamiento, están con febrícula, sudando y sin poder descansar”.
También se refiere a las condiciones del personal: “Trabaja agotado, con mareos, hipotensión y dolor de cabeza, intentando cuidar con los medios que tenemos: sueros congelados como compresas, luces apagadas y pies en alto para no desfallecer”.
La publicación finaliza con un mensaje contundente: “Esto no es normal. Esto no es humano. La salud no puede esperar”.