ola de calor

Denuncia el calor asfixiante en la planta de Oncología del HUC: “Es inhumano trabajar así y nuestros pacientes están con febrícula y sin poder descansar”

Indica que a las 08.00 horas ya había 33ºC dentro de la planta
Denuncia el calor asfixiante en la planta de Oncología del HUC: "Es inhumano trabajar así"
Denuncia el calor asfixiante en la planta de Oncología del HUC. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Las imágenes publicadas este domingo en TikTok por la usuaria Amanda Campos (@amaandacamposss) reflejan la situación que se vive en la planta de Oncología Médica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) debido a las altas temperaturas. La autora asegura: “Es inhumano trabajar así”, y pide la máxima difusión de la situación.

En la grabación indica que a las 08.00 horas ya había 33ºC y que, en momentos puntuales, “hemos alcanzado los 40ºC dentro de la planta”.

  1. Imagen de archivo del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). DADenuncian un trato inhumano en el servicio de Urgencias del HUC tras el cambio de procedimiento
  2. La 'desaparición' de camillas y enfermos en el HUC: nueva denuncia ante la precariedad sanitariaLa ‘desaparición’ de camillas y enfermos en el HUC: nueva denuncia ante la precariedad sanitaria

Además, añade que “no hay aire acondicionado y apenas contamos con unos pocos ventiladores que no alcanzan a refrescar el ambiente”.

“Nuestros pacientes, inmunodeprimidos y en tratamiento, están con febrícula, sudando y sin poder descansar”

Campos subraya que “nuestros pacientes, inmunodeprimidos y en tratamiento, están con febrícula, sudando y sin poder descansar”.

También se refiere a las condiciones del personal: “Trabaja agotado, con mareos, hipotensión y dolor de cabeza, intentando cuidar con los medios que tenemos: sueros congelados como compresas, luces apagadas y pies en alto para no desfallecer”.

La publicación finaliza con un mensaje contundente: “Esto no es normal. Esto no es humano. La salud no puede esperar”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas