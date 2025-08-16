‘Huellas de madera y sal’ se estrena el 25 de agosto en el Teatro Cine Chico

El Teatro Cine Chico de Santa Cruz de La Palma estrena el 25 de agosto (20.30 horas) Huellas de madera y sal, una obra de teatro que revive, con emoción y poesía visual, la historia de los constructores navales, carpinteros de ribera y artesanos del mar palmeros. Las localidades se pueden adquirir en el enlace web.
Esta producción forma parte de Artesanos en Escena, un nuevo proyecto de Cultura Mágica que une artesanía, música y teatro en torno a los oficios y tradiciones de La Palma. La propuesta entrelaza diálogos, canciones marineras y sonidos de astillero, evocando un tiempo en que el mar era horizonte, sustento y destino.
La trama recorre las vidas de familias que, generación tras generación, construyeron barcos y sueños: el anhelo de cruzar el Atlántico en busca de oportunidades, llevando en cada quilla las esperanzas de un pueblo. El elenco está integrado por Javier de León, Marlene Rodríguez, Javier González, Leonardo Luis y el maestro carpintero de ribera Agustín Jordán, quien llevará su oficio al escenario.
El texto original es obra de Guillermo Magariños, creador de la ruta turística cultural Huellas de Madera y Sal, con la adaptación de Antonio Fumero y la aportación creativa de los propios intérpretes. Este estreno también pone en valor, destacan sus promotores, la importante cantera actoral que reside en La Palma. “Contar con este gremio para narrar nuestras propias historias es una de las señas de identidad del proyecto, que busca dar protagonismo al talento interpretativo de la Isla y ofrecerle continuidad en el tiempo. Artesanos en Escena es solo el principio de una serie de producciones integrales que unirán diferentes oficios -como la carpintería de ribera, la música o la artesanía- con las artes escénicas”, exponen.