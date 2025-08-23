Ikram Essaghir: “No debe ser un conflicto tener dos culturas; nos da más referencias y creatividad”

Septiembre marca la continuación de la primera edición de Orígenes y Latidos World Music Fest, un encuentro cultural con Europa, África y América. Más que un festival, busca reivindicar a Canarias como puente entre civilizaciones, combinando tradición y modernidad, con géneros que van del jazz al flamenco, pasando por el reggae o la música africana.
Con clara vocación inclusiva, la cita no solo conecta al público con las raíces musicales de varios continentes, sino que también impulsa la creación de nuevos sonidos vinculados a la identidad canaria, a la vez que da visibilidad a colectivos minoritarios y fomenta la accesibilidad en todos sus espacios.
Entre los nombres de la programación está el de Ikram Essaghir Amstaire, nacida en España y de origen amazigh, que ha encontrado en la música el lenguaje perfecto para expresar su identidad dual. “Desde pequeña he sentido una frontera invisible entre mis raíces amazigh y el lugar donde crecí, España. Esa dualidad me hizo sentir a veces que no encajaba, pero también me dio una identidad única como artista”, explica.
SONORIDADES
Esa convivencia se traduce en un sonido híbrido en el que conviven cánticos tradicionales del Rif (izran), ritmos como la reggada o la música gnawa y sonoridades contemporáneas de la escena alternativa europea: “Hallar el equilibrio me resulta natural, vivo entre esas dos culturas. No hago música para que suene bien; intento plasmar realidades a través de un ritmo o una melodía”.
Para ella, la creación musical es inseparable de su experiencia vital. “Mis canciones nacen de experiencias, de cosas de mi día a día que muchas personas también viven”, cuenta. Su tema Mar, sangre, arena refleja esa mirada crítica: “Hablo de la migración y del deseo de migrar, dejando atrás lo que hemos construido y poniendo en riesgo nuestras vidas. La música es una forma de denuncia y de reflexión”.
El escenario es un lugar donde lo íntimo se transforma en experiencia compartida. “La conexión con el público es lo mejor. Es increíble que una canción que escribí en el salón de mi casa se convierta en un momento de unión con tantas personas”, afirma emocionada.
En sus letras, Ikram Essaghir Amstaire también aborda la experiencia de los hijos de migrantes y el sentimiento de pertenencia. Su mensaje es claro: “Me encantaría que se sientan orgullosos y que no escondieran ninguna de sus partes. Tener dos culturas no debería ser un conflicto, sino una ventaja. Nos da más referencias, más creatividad y más fuerza”.
MOTOR CREATIVO
Ese enfoque la sitúa en una nueva generación de artistas que hacen de su identidad un motor creativo: “Mi sueño es dedicarme a la música al cien por cien y seguir desarrollando un sonido propio. Ahora estoy muy centrada en consolidar mi identidad artística, dentro de la escena alternativa que comparten artistas como Judeline, Elyanna, Saint Levant o Numidia, pero con mi propio sello”.
Ikram actúa el 12 de septiembre en La Bowie (La Laguna, Tenerife, 21.30 horas) y el 13, en el Espacio Cultural El Secadero (Los Llanos de Aridane, La Palma, 20.30). La programación continúa el día 20 con Masara Traoré, grupo de Mali y Burkina Faso que combina composiciones profundas con ritmos vibrantes que invitan al baile, en la Sala Teatro Timanfaya (Puerto de la Cruz, Tenerife, 20.30).
Tras una primera entrega en julio que incluyó a Sistah Vibes y una sesión de danzas del mundo, Orígenes y Latidos es uno de los protagonistas del calendario cultural canario de septiembre.