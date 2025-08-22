sucesos

Incendio en un edificio en Santa Cruz de Tenerife

Por el momento se desconoce el alcance de los posibles afectados
Incendio en un edificio en Santa Cruz de Tenerife. DA
Efectivos de bomberos trabajan, a esta hora de la mañana, en un incendio de un edificio en Santa Cruz de Tenerife.

Las llamadas de varios vecinos, debido a una extensa columna de humo, alertaron al 112 de un incendio en la calle Almirante Díaz Pimienta, en la zona de Tomé Cano de la capital tinerfeña, por lo que se activaron de inmediato los servicios de emergencia.

Además de bomberos, en el lugar se encuentran trabajando agentes de la Policía Local de Santa Cruz, de la Policía Nacional y de Protección Civil, además de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Por el momento se desconoce el alcance de los posibles afectados.

