Incendio frente al centro de migrantes de Las Raíces

No ha habido que lamentar daños personales
Incendio frente al centro de migrantes de Las Raíces. DA
Recursos del Consorcio de Bomberos, Brigada Forestal y personal de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife han intervenido en la mañana de este lunes en un incendio que ha tenido lugar frente al centro para personas migrantes que se encuentra en Las Raíces.

La Policía Local de La Laguna, que junto con la Policía Nacional colaboró con el resto de recursos de emergencia desplazados al lugar, indica que “han resultado afectados aproximadamente 40 metros cuadrados de eucaliptos en la zona boscosa situada frente a las instalaciones”.

Afortunadamente, la rápida intervención de los diversos efectivos ha permitido extinguir el fuego. Asimismo, no se han registrado daños personales.

