Inversión regional de 600.000 euros para grabaciones musicales

Profesionales y empresas del sector musical de las Islas optarán de nuevo al respaldo del Gobierno de Canarias en proyectos de grabación y edición discográfica realizados entre 2024 y octubre de 2025. Las bases que regirán la selección de propuestas mediante convocatoria pública de subvenciones han sido firmadas y aprobadas por la consejera regional de Cultura, Migdalia Machín, y entrarán en vigor en los próximos días, tras publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
ICDC
Asimismo, se pueden consultar en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org, entidad colaboradora en la gestión de estas convocatorias que impulsa y gestiona la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, a cargo de Cristóbal de la Rosa. El plazo para presentar propuestas es de 20 días hábiles, contados a partir de su publicación en el BOC. La dotación económica asignada es de un total de 600.000 euros.
“Esta convocatoria refuerza el trabajo que venimos desarrollando para dar estabilidad y proyección al sector musical canario -expone Machín-, reconociendo su aportación a la diversidad cultural y a la creación artística”. “Respaldar a quienes se dedican profesionalmente a la música es apostar por la creatividad, la cohesión social y la generación de oportunidades en todas las islas”, agrega.
El comité de valoración tendrá en cuenta en su mayoría criterios artísticos, pero también la trayectoria profesional de quien presenta la propuesta y del equipo artístico, técnico y de producción. También se valorará la difusión de creaciones de autoría canaria, participación de artistas insulares, singularidad y originalidad del proyecto, criterios de diversidad y accesibilidad y su viabilidad en general. Se valorará aquellas que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Agenda Canaria 2030.
Los proyectos pueden ser en soporte físico y digital, producidos en Canarias por empresas y profesionales de la comunidad autónoma, cuya actividad principal se realice en la producción musical, debidamente acreditada. La cuantía máxima que puede recibir un proyecto seleccionado es de 8.000 euros.
La presentación electrónica será el único medio válido para formalizar las solicitudes y la documentación. Se llevará a cabo en la Sede Electrónica y Punto General de Acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el sitio web https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/.