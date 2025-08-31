sucesos

En estado crítico un joven de 19 años tras caer de una tercera planta en un hotel en Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibía la alerta
Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras caer sobre las 02.00 horas de este domingo desde una tercera planta en un complejo hotelero de Pájara (Fuerteventura) por causas que se desconocen por el momento.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que añade que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar y asistió al chico de politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, la Policía Local y la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se

