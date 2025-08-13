La Aemet avisa: La “extrema” ola de calor da un pequeño respiro a Canarias

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá cielos despejados en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Se espera nubosidad de evolución en el Teide, sin descartar algún chubasco aislado. Además habrá calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas en general irán en ligero descenso, que será localmente moderado, sin descartar que se puedan alcanzar los 34ºC en medianías orientadas al sur, donde las mínimas pueden no bajar de los 25-27ºC. Los termómetros oscilarán entre los 28ºC de máxima de Tenerife y los 19ºC de mínima en El Hierro.
Por su parte, el viento soplará del nordeste, con intervalos de fuerte en los litorales del extremo noroeste y sureste; y brisas en las costas del suroeste.
En Gran Canaria estará despejado en general, con intervalos nubosos en la costa norte, y con calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, con intervalos nubosos en las costas del norte y oeste, y con calima en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas en general en ligero ascenso, localmente moderado, pudiendo alcanzar las máximas los 38ºC en las cuencas del sur y oeste, incluida la de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán de los 25-27ºC, siendo en las costas mucho menores aunque podrían superar los 30ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del norte con intervalos de fuerte en litorales del sureste y oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes; mientras en costas del sur será flojo en zonas altas y brisas.