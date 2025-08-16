sucesos

La “baja visibilidad” frustra varios aterrizajes en el aeropuerto Tenerife Norte

Lo que ha generado maniobras frustradas, esperas prolongadas en el aire y desvíos a aeropuertos alternativos
El aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos ha activado este sábado los Procedimientos de Baja Visibilidad (LVP) debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona.

Controladores aéreos confirmaron que la intensa niebla obligó a aplicar estos protocolos de seguridad, lo que ha generado maniobras frustradas, esperas prolongadas en el aire y desvíos a aeropuertos alternativos, principalmente al de Tenerife Sur.

Los LVP se activan cuando la visibilidad en pista es insuficiente para operar con normalidad, garantizando así la seguridad tanto de las aeronaves como de los pasajeros. En estos casos, las llegadas y salidas se ven condicionadas, lo que puede provocar retrasos y modificaciones en la programación de vuelos.

Los controladores aéreos han recordado en sus canales oficiales que este tipo de medidas forman parte de los protocolos habituales para mantener la operatividad y la seguridad en escenarios de meteorología adversa.

Pasajeros con vuelos programados en las próximas horas han sido advertidos de la posibilidad de cambios de última hora y se recomienda consultar con las aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

