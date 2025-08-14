sucesos

Lo que descubrieron en el aeropuerto de Tenerife Sur impidió que dos pasajeros subieran al avión

Los detenidos han sido interceptados por los agentes en el control fronterizo
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en la terminal de salidas del Aeropuerto de Tenerife Sur cuando pretendían abandonar la isla identificándose con documentación falsa.

El primer detenido de nacionalidad argelina que pretendía viajar hacia Irlanda, se encontraba de manera irregular en España. En el momento de identificarse ante los agentes del control fronterizo presentó  una carta de identidad francesa, la cual se comprobó y resultó ser falsa, motivando su detención por un presunto delito de falsedad documental.

El otro detenido de nacionalidad georgiana, aprovechando la gran cantidad de personas que vuelan durante el verano, se identifico con una tarjeta de identidad irlandesa, lugar hacia donde pretendía viajar. Los agentes tras realizar las comprobaciones oportunas, determinaron de igual forma que se trataba de un documento falso, motivando así la detención de este individuo.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a las oportunas diligencias en dependencias policiales, así como la instrucción de un expediente administrativo de expulsión dando traslado de todo lo actuado a la autoridad  judicial competente y continuando las investigaciones por los hechos expuestos.

