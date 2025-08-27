La bióloga botánica Atteneri Rivero Quintero, distinguida con el Premio Boreal 2025

La bióloga botánica Atteneri Rivero Quintero ha sido distinguida con el Premio Boreal 2025, un galardón que reconoce públicamente trayectorias acordes con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, con los que está alineado el festival de Los Silos. Se trata de personalidades y entidades que representan un camino hacia el desarrollo sostenible en el que la acción común y la innovación son claves no solo entre profesionales, sino también con la participación de nuevos actores del desarrollo, la juventud, la sociedad civil y la academia, entre otros.
Rivero Quintero obtiene el premio por su implicación en la divulgación, el conocimiento y la conservación de la biodiversidad y la cultura del Archipiélago. Además, el Boreal también ha querido reconocer su capacidad de transmitir su pasión por la conservación del territorio a través de la comunicación.
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Atteneri Rivero, nacida en Granadilla de Abona, es licenciada en Biología por la Universidad de La Laguna (ULL), especializándose en Biología Vegetal. Su pasión por la conservación de la biodiversidad terrestre la ha llevado a dedicarse activamente a la protección del patrimonio natural canario. Ha trabajado en proyectos de conservación y en seguimientos de especies amenazadas, colaborando con artículos científicos y de divulgación.
Actualmente trabaja en el inventario de flora vascular del Parque Nacional del Teide, contribuyendo a la documentación y preservación de la riqueza botánica de este emblemático espacio. Compagina su labor en conservación e investigación con la divulgación científica, participando en charlas, coloquios y a través de redes sociales para acercar el conocimiento científico a la sociedad.
Defensora del territorio, Atteneri Rivero Quintero señala que utiliza la ciencia “como herramienta para preservar la identidad canaria, entendiendo que la naturaleza está profundamente ligada a la cultura y raíces del Archipiélago”. El trabajo y el activismo de la bióloga botánica reflejan un compromiso constante con la protección del medio ambiente y con la concienciación de la importancia de la biodiversidad de las Islas.
Se trata del quinto galardón a los valores sostenibles que otorga el Festival Boreal a distintas personalidades. Los anteriores cuatro premiados también representan los valores medioambientales que promueve el festival musical. En concreto, los premios han sido para la windsurfista Iballa Ruano, el periodista Pepe Naranjo, la bióloga marina Natacha Aguilar y el festival de música conejero Sonidos Líquidos.
Las entradas para disfrutar de los conciertos del XVIII Festival Boreal, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se encuentran a la venta en su sitio web, www.festivalboreal.org.
La iniciativa está organizada por Folelé Producciones y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos y el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Canarias. El Boreal está subvencionado por el área regional de Cultura y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), así como por la Consejería de Transición Ecológica; el Cabildo de Tenerife, por medio de la Consejería de Cultura, y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, a través del Inaem.
Asimismo, dispone del apoyo de Juventudcanaria.com, mediante la Fundación IDEO, además de Acción Social del Cabildo de Tenerife, con Sinpromi. Colaboran también otros organismos, entidades y empresas, como la Fundación SGAE y Casa África.