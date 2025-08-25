La Bowie brinda una velada de soul con Kim Simmons

El soul de Kim Simmons llega a La Bowie, en La Laguna, el próximo viernes. La intérprete estrenará dos temas en español y cantará la banda sonora de su documental Free, salir es posible, acompañada por una banda compuesta por el guitarrista napolitano Nico Amalfitano, el bajista Mon Castrillo y Kiko Castro, en la batería, quien también es el director de la película.
La actuación será a partir de las 21.00 horas en la sala lagunera, situada en el número 41 de la calle Elías Serra Rafols. Las entradas pueden adquirirse en la propia sala al acceder al concierto y, a través de Internet, en la plataforma Tickety.
Las canciones del documental Free, salir es posible hacen referencia al camino que siguió Simmons hacia la libertad y la conquista de su voz tras superar una durísima experiencia de violencia de género y convertirse en una mujer libre, segura de sí misma, sin complejos y, sobre todo, sin miedo. Las letras van firmadas por la propia intérprete y la música es de Kiko Castro. Los temas abordan distintos estilos musicales, que transitan desde el pop con influencias del jazz, al blues, pasando por el swing y el funk. “Este trabajo tiene claramente influencias jazzísticas, pinceladas de funk, blues y soul, que son los estilos que llevo dentro”, explica.
La banda sonora del documental va asociada a un álbum de estudio que se va presentando tema por tema en Internet. Actualmente, se han publicado en la red de canales musicales Vevo dos sencillos pertenecientes a este trabajo discográfico, los correspondientes a Don’t be afraid y Message in my life. Este proyecto musical cuenta con colaboraciones como las de Miguel Tena, Carlos Nebot, Fernando Ortí y el rapero francés Pagan, entre otras. Ahora, Kim Simmons y Kiko Castro preparan ya su siguiente proyecto, que celebra la nueva vida de la intérprete.