La británica Alisha es la protagonista de la cita con ‘Essence’ en Papagayo

En los últimos años, la dj británica Alisha ha sobresalido en la escena house del Reino Unido. Originaria de Peterborough, una ciudad que no suele asociarse con el talento musical house, Alisha rompe con la tendencia. El próximo 30 de agosto (23.00 horas) protagonizará una nueva entrega de Essence en Papagayo Tenerife (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas, Arona).
Alisha es meticulosa en su enfoque. Esto se refleja en el calibre de los sellos discográficos con los que ha firmado, entre los que se incluyen Kaluki, Eastenderz -con su exitoso EP Visions– y la prestigiosa firma de tech house Hot Creations, con su mayor lanzamiento hasta hoy, Changes, que ha recibido el apoyo de la industria y ha sido muy reproducido en BBC Radio 1.
El sonido de Alisha se sustenta en sensuales y profundas líneas de bajo, ritmos trepidantes y percusión minimalista. Esto la ha llevado a actuar junto a Jamie Jones en Paradise (Amnesia) innumerables veces; a debutar en MusicOn y en Creamfields, y a protagonizar un memorable b2b con el maestro del underground East End Dubs en su fiesta Eastenderz.