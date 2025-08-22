La cartelera de verano sigue sumando esperados estrenos

Entre las novedades de este viernes en las salas de cine españolas, el público encontrará propuestas para todos los gustos, desde el humor de Agárralo como puedas, al drama épico El regreso de Ulises, la aventura familiar Sin cobertura, el terror psicológico de La coleccionista, o la animación de Heidi, el rescate del lince, entre otros títulos.
La comedia de culto de los 80 Agárralo como puedas vuelve a los cines con una nueva entrega cargada de humor absurdo, acción desmedida y sátira policial. Liam Nielsen releva a Leslie Nielsen retomando el espíritu irreverente de la saga que convirtió al teniente Drebin en un icono del humor. Dirigida por Akiva Schaffer, cuenta también en el reparto con Pamela Anderson y Danny Huston.
Tras Cumbres borrascosas y El paciente inglés, Ralph Fiennes y Juliette Binoche vuelven a compartir pantalla en El regreso de Ulises. Una película basada en la obra de la literatura universal más adaptada al cine y la televisión, en la que también participa la actriz española Ángela Molina. Tras veinte años de ausencia, Ulises aparece en las costas de Ítaca, demacrado e irreconocible. El Rey ha vuelto por fin a casa, pero muchas cosas han cambiado desde que partió para luchar en la Guerra de Troya.
Cine español
Para toda la familia, se estrena la aventura Sin cobertura, dirigida por Mar Olid. Está protagonizada por Alexandra Jiménez, también en cartelera con Los Muértimer, y Ernesto Sevilla, junto a Luna Fulgencio, Pepe Viyuela, Salva Reina o Joaquín Reyes. Sus personajes viajarán a la Edad Media y tendrán que enfrentarse a grandes retos, luchando por mantenerse unidos sin la ayuda de móviles ni pantallas.
También de producción española, llega la película de terror psicológico y sobrenatural La coleccionista, tras celebrar en el mes de julio su premiere en el festival Lo que viene Tenerife. Cuenta con un elenco que reúne a Daniel Grao, Maggie Civantos, Belén López, Canco Rodríguez, Paco Tous y Assumpta Serna, bajo la dirección de Manuel Sanabria. Ambientada en un pueblo fronterizo, una misteriosa mujer entrega objetos con poderes ocultos a los forasteros. Cada uno de sus regalos desatará oscuros secretos y transformará a quien lo recibe.
Terror submarino
El terror también está servido con Tiburón blanco. La bestia del mar, del cineasta australiano especializado en el género Kiah Roache-Turner, quien escribe, dirige, e incluso se encarga de la edición de la película. En el filme, tras un ataque brutal de las tropas japonesas, un pequeño grupo de reclutas queda varado en medio del mar de Timor. Sin provisiones ni forma de volver a casa, los soldados pronto descubrirán que un tiburón blanco con sed de sangre sigue sus pasos muy de cerca.
Kerry Washington y Omar Shy protagonizan el nuevo thriller de acción de Joe Carnahan, Shadow Force, que también llega hoy a los cines. La pareja de actores interpreta a dos asesinos que, al enamorarse, rompen las reglas de la organización para la que trabajan, por lo que tendrán que huir mientras son perseguidos por sus antiguos aliados. Ahora, con un hijo en común, para ellos la familia es lo primero y harán lo que sea necesario para defenderla.
Animación hecha en Canarias
Además, aterriza la película de animación dirigida al público más joven Heidi, el rescate del lince. Con participación del estudio canario 3Doubles, presenta una nueva aventura llena de emoción, naturaleza y valores familiares basada en la novela original de Johanna Spyri y la popular serie clásica de anime de Isao Takahata. Esta vez, la icónica niña de los Alpes que conquistó generaciones tendrá que proteger a su abuelo y la naturaleza alpina de un despiadado hombre de negocios y de las hambrientas fauces de su nuevo aserradero.