La directora de orquesta venezolana Glass Marcano estará en el CLE 2025

El Festival Classical Laguna Experience (CLE) comienza a desvelar los nombres y ejes de su nueva edición, que se celebra en septiembre y octubre en distintos espacios de Tenerife. El CLE, concebido como un puente entre Canarias y Latinoamérica, reunirá a artistas de referencia internacional junto a proyectos vinculados al territorio insular.
La primera confirmación de su cartel es la venezolana Glass Marcano, quien debutará en el festival como directora de orquesta invitada principal. Considerada una de las batutas emergentes más destacadas del panorama actual, Marcano pasó de formarse en el Sistema de Venezuela a convertirse en finalista del concurso La Maestra, en París en 2020, donde recibió el premio especial de la orquesta.
Ha dirigido a la Filarmónica de Bruselas, L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, la Orchestre National de Lyon, la Filarmónica de Bogotá y la Orchestre Métropolitain de Montreal, entre otras formaciones. Con apenas 30 años, es la primera mujer negra en dirigir una sinfónica en Francia y la primera latinoamericana en hacerlo en Bruselas, consolidando un perfil de energía y carisma y una mirada renovadora de la música clásica. Su presencia en el CLE se enmarca en la invitación a Venezuela como país protagonista este año.
En ediciones anteriores, el certamen ha estrenado obras de compositoras canarias como Cecilia Díaz Pestano e Irene Fariña, así como de creadores latinoamericanos como la colombiana Carolina Noguera, y ha impulsado grabaciones de referencia dedicadas a la mexicana Gabriela Ortiz o a la canaria Laura Vega.
En los próximos días, el festival dará a conocer su programación al completo, que incluirá conciertos, estrenos, actividades divulgativas y propuestas en diálogo con el patrimonio cultural y natural de Tenerife.