La Gomera aborda las figuras de Cristóbal Colón y Beatriz de Bobadilla

Las LXIV Jornadas Colombinas de La Gomera, que se celebran del 2 al 19 de septiembre, incluyen en su programación el coloquio Colón y Beatriz de Bobadilla. Dos destinos, una isla, que estará protagonizado por el escritor Rodrigo Costoya y el historiador e investigador orotavense José Maza. El acto se desarrollará el próximo jueves, 4 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el salón de plenos del Cabildo de La Gomera.
Tal y como refiere José Maza, “Beatriz de Bobadilla (1460-1504) ha sido objeto de atención histórica por su cercanía a los Reyes Católicos, por su papel en la conquista y organización de Canarias, por su vinculación con Cristóbal Colón durante el descubrimiento de América, por su carácter excepcional en un mundo dominado por estructuras de poder masculinas (…) y por su constante lucha contra su suegra y sus cuñados para mantener el patrimonio de sus hijos”.
El historiador detalla que, además de su lado oscuro como corresponsable de la “cruel represión de la rebelión de los gomeros”, también ha sido objeto, “y lo sigue siendo” de una campaña de falsedades en torno a su figura.