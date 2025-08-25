San Sebastián de La Gomera, a un paso de ganar el Gran Prix “con el silbo por bandera”

San Sebastián de La Gomera disputa este lunes, 25 de agosto, la final del Grand Prix del Verano 2025, en la que se enfrentará a Cubas de la Sagra, municipio de la Comunidad de Madrid.
La cita será retransmitida en directo en La 1 de TVE y RTVE Play, a partir de las 20:50 horas en Canarias (21:50 en horario peninsular).
En la Plaza de Las Américas, en San Sebastián de La Gomera, se ha dispuesto una pantalla gigante para seguir la gran final. “Hoy es el gran día, acompáñanos esta noche”, piden los vecinos del municipio.
Asimismo, el Ayuntamiento ha compartido un vídeo en sus redes sociales con el equipazo de camino al plató del Gran Prix. “Con el silbo por bandera, campeona La Gomera”, gritan exhaustos los participantes.
El equipo gomero estará apadrinado por el expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo, mientras que Cubas de la Sagra contará con la actriz Adriana Torrebejano como madrina.
El camino de San Sebastián de La Gomera a la final del Gran Prix
El pasado lunes 18 de agosto, el municipio gomero logró una remontada en la semifinal contra Herencia (Ciudad Real). Tras ir por detrás durante casi todo el concurso, la victoria se decidió en la última prueba, El Diccionario, en la que la alcaldesa Angélica Padilla, la asesora Lourdes Armas López y el actor Edu Soto, padrino del equipo, consiguieron dar la vuelta al marcador con tres aciertos, alcanzando 29 puntos frente a los 23 de los manchegos.
El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera impulsó la participación en esta edición del concurso con el apoyo del Cabildo de La Gomera, el Gobierno de Canarias y la empresa GuaguaGomera.
Además, el Gobierno autonómico, a través de la marca Volcanic Xperience de GMR Canarias, promocionó productos gastronómicos del Archipiélago durante la semifinal.
El rival: Cubas de la Sagra
Cubas de la Sagra (Madrid) logró su pase a la final tras imponerse a Urduliz (Bizkaia) en la otra semifinal.
El equipo madrileño, con la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín como madrina en esa fase, destacó en pruebas como Los Troncos Locos, La Patata Caliente y Los Bolos. La clasificación definitiva también se resolvió en El Diccionario, asegurando su plaza en la final.
Las pruebas decisivas de la final
Según la organización, la final incluirá algunas de las pruebas más populares del formato:
- Recoge Cocos en la piscina
- Baloncesto en pañales
- Hámsters a la carrera
- La Patata Caliente
- Champions Prix
- Y la decisiva El Diccionario
Canarias y el Grand Prix
La participación de San Sebastián de La Gomera en esta final supone el regreso de un municipio canario a la fase decisiva del concurso, tras la trayectoria de varias localidades del Archipiélago en ediciones anteriores.
- Haría (Lanzarote, 1995): primer pueblo canario en participar, alcanzó la final de la edición inaugural.
- El Sauzal (Tenerife, 1996): representado por Paulino Rivero, participó en semifinales.
- Pájara (Fuerteventura, 1997): llegó hasta la final, pero cayó ante Murchante (Navarra).
- Firgas (Gran Canaria, 1998)
- Agache-Güímar (Tenerife, 2001)
- Antigua (Fuerteventura, 2003)
- Buenavista del Norte (Tenerife, 2005)
En 2023, el Grand Prix regresó a Televisión Española tras más de una década de ausencia. Presentado por Ramón García junto a Michelle Calvó y Cristinini. En esta nueva edición, con Lalachus y Ángela Fernández como comentaristas, el concurso ha recuperado su lugar como uno de los programas más seguidos del verano.