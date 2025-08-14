La humorista y actriz Patricia Galván presentará ‘Hardcore’ en el Reíslas

La humorista y actriz Patricia Galván (Jerez de la Frontera, 1987) ofrecerá en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria (20.00 horas) y en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (19.00 horas), los días 20 y 21 de septiembre, respectivamente, su espectáculo Hardcore, en el marco de la tercera edición del Festival de Humor Reíslas, que recorrerá hasta octubre todo el Archipiélago.
Galván, que se identifica como bisexual y utiliza su ascendencia gitana y judía en sus monólogos para abordar temas como el racismo y la homofobia, llega a Canarias tras actuar en Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.
Hardcore “es un monólogo fuertecito y muy auténtico, que rompe todo lo políticamente correcto para que el público no pare de reír”. Eso sí, para un espectador sin reparos morales y que no se imponga límites con el humor. Estrenado en 2024, es todo un ejemplo de su autenticidad y de su destreza a la hora de improvisar. Su interacción con los espectadores es uno de los motivos por los que Patricia Galván llena las salas en las que actúa. También su humor personal e intransferible. A cada situación que vive, le saca punta… y tacón. “Debemos reírnos de las cosas hardcore que nos vienen en la vida y lo podemos hacer en el espacio seguro que genero con este show”, explica Galván.
Las entradas para ambas funciones ya están a la venta a través del enlace web https://reislas.com/programacion/.