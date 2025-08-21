La nueva música canaria suena en el Starlite Occident con OM Domínguez y Liane, ganadores del Sonora

La música que se hace en Canarias ha sonado con fuerza en el Starlite Occident de Marbella de la mano de OM Domínguez y Liane. Ambos llegaron a este escenario internacional tras su paso por el Sonora 2025, lo que les ha dado la oportunidad de actuar en Marbella ante 3.000 personas cada uno.
Bajo el cielo de la cantera de Nagüeles, la cita canaria en el que está considerado como el mejor festival boutique del mundo comenzó el 12 de agosto con Liane, segunda clasificada en Sonora. En su actuación, la raíz urbana se combinó con matices de soul y otros géneros. No necesitó grandes artificios. La honestidad de sus letras y la sobriedad de su puesta en escena, combinadas con la solidez de una banda, bastaron para que el público la acompañara con aplausos.
Dos noches después, el protagonismo fue para OM Domínguez, ganador del Sonora 2025, quien desplegó un directo marcado por la mezcla de registros y sostenido por su Village Band (Derque Martín, al timple; Armando Drive, a la guitarra; Charlie Ayala, al bajo; Marcos Pulido a la trompeta; Kilian Barrera, a la batería; Sara Bolaños, a los coros). “No buscamos fórmulas prefabricadas; lo que hacemos es contar nuestra verdad”, afirma el cantante.
CARÁCTER GENUINO
La respuesta del público fue entusiasta, reconociendo el carácter genuino de un proyecto surgido hace apenas unos años en Canarias. Su victoria en el Sonora le abre las puertas no solo del Starlite Occident, el festival fundado por la tinerfeña Sandra García-Sanjuán, Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, sino también del Boreal de Tenerife, al que OM Domínguez & The Village Band acudirán el 19 de septiembre y, por supuesto, al Festival Sonora, para actuar el 18 de octubre en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria.
El doble debut canario en Marbella ha servido para mostrar la diversidad de la música que emerge en las Islas. OM Domínguez y Liane representan dos caminos musicales distintos, pero ambos comparten la voluntad de situar la creación del Archipiélago en un mapa más amplio.