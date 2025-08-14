La ONCE dedica su cupón del 23 de agosto a los 100 años del nacimiento del escultor Martín Chirino

El cupón de la ONCE del sábado 23 de agosto rendirá homenaje al escultor canario Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925-Madrid, 2019) con motivo del centenario de su nacimiento. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta efeméride, que estará ilustrada con la obra del artista canario Lady Harimaguada.
José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; Josué Íñiguez, edil de Cultura del Ayuntamiento capitalino, y Eduardo Rodríguez, secretario de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, presentaron este miércoles la iniciativa.
Martín Chirino nació en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de marzo de 1925, en una familia unida a los astilleros, lo que le permitió conocer los usos de ciertas herramientas y apasionarse por la artesanía del hierro y la talla de la madera.
Con 23 años viaja a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En Italia se interesa por los clásicos y en Londres completa su formación. En 1958 se incorpora al grupo El Paso, junto con Saura, Canogar, Feito, Millares, etcétera. De 1983 a 1990 es presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid y desde 1989 hasta 2002, director del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre sus obras destacan, por ejemplo, Reinas negras, figuras estilizadas inspiradas en el arte africano y el surrealismo, en las que mezcla el arte primitivo y la vanguardia. El hierro forjado es el principal material utilizado por Martín Chirino en sus esculturas, y la espiral es un motivo visual que aparece frecuentemente en sus obras. Muchos de los trabajos de Martín Chirino son de gran escala, como la propia Lady Harimaguada, que ahora reproduce el cupón de la ONCE. El escultor murió en Madrid el 11 de marzo de 2019.