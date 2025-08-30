‘La Plena’ es la canción más escuchada en España durante este verano

La canción La Plena (W Sound 05), la colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, ha sido la canción más escuchada en España este verano en la plataforma de audio en streaming Spotify y acumula más de 26 semanas en el ranking Top canciones España.
Precisamente, el colombiano Beéle firma hasta cinco canciones dentro de las 20 más escuchadas. Además de La Plena (W Sound 05), aparece en la lista con No tiene sentido, en segunda posición; Yo y tú, junto al cantante canario Quevedo, en séptima posición; Si te pillara, en décimo lugar, y Mi refe, en la duodécima posición.
Completando el podio de las canciones más escuchadas en nuestro país, el tercer lugar se lo lleva Droga, la colaboración de Mora y C. Tangana. El cuarto lugar lo ocupa QLOO*, de Young Cister con Kreamly, mientras que en el quinto puesto aparecen Myke Towers y Quevedo con Soleao.
En cuanto a géneros musicales, este verano España se decanta por el afrobeat latino, con artistas como el mencionado Beéle, así como el mallorquín Rels B con Tu vas sin (fav).
La plataforma digital Spotify también destaca la presencia de la artista catalana Bad Gyal, cuya música está presente en los primeros puestos de la lista con dos temas entre los más escuchados: Comernos, junto a Omar Courtz, y Da Me.
“Este verano ha dejado claro que el afrobeat latino está marcando una nueva etapa en la música en España, dominada en su mayor parte por el género urbano, que sigue mostrando una enorme fuerza, con artistas tanto latinoamericanos como nacionales liderando las listas. Esta mezcla de sonidos y talentos refleja una escena musical diversa y vibrante, demostrando la gran variedad de los gustos musicales que conviven en nuestro país”, puso de relieve el editorial lead de España e Italia en Spotify, Darío Manrique.