La producción del proyecto canario de teatro musical ‘Moher’ se pone en marcha

La producción de la nueva obra de teatro musical Moher ha celebrado en las instalaciones de Encaro Factory la primera reunión de su equipo técnico (responsables del diseño, el vestuario y la escenografía) y el elenco seleccionado para plasmarla sobre el escenario. El encuentro sirvió además para abordar la primera lectura del guion.
De esta forma, se pone en marcha la fase de producción de este ambicioso proyecto, una obra completamente desarrollada por artistas canarios que cuenta con el apoyo de la línea de subvenciones a las producciones escénicas con carácter profesional del Cabildo de Tenerife. El estreno de Moher, previsto para el mes de diciembre, tendrá lugar en el municipio sureño de Adeje y, posteriormente, el proyecto tiene previsto recorrer todo el Archipiélago.
Moher reinterpreta un mito tradicional irlandés desde una perspectiva moderna, con un enfoque feminista y queer. La pieza es una creación de Melodie Pérez y cuenta con letra y música de Ubaldo Pérez. La dirección artística corre a cargo de Daniel Morales, en la coreografía, y Enrique Camacho, como productor ejecutivo y director de Encaro Factory.
COMPROMISO CON EL TALENTO LOCAL
Moher es la segunda producción cien por cien canaria que afronta Encaro Factory, tras la comedia musical Viernes, la nueva familia Addams, lo que, ponen de relieve desde la productora, refuerza su compromiso con el talento local y la escena cultural de Tenerife.
Moher cuenta la historia de Mal, una poderosa bruja marcada por una antigua maldición, que lucha por desafiar el destino que parece condicionar la guerra, la ambición y el amor. “Un musical épico donde la magia y el sacrificio se entrelazan con la lealtad, el poder y la redención”.