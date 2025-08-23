La propuesta ‘Peces borrosos’ toma cuerpo en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife abre su temporada de artes escénicas con el estreno, el 6 y el 7 de septiembre, del espectáculo de danza Peces borrosos. Esta creación, que lleva la firma de la compañía de la tinerfeña Carmen Fumero y de la taiwanesa Chang Dance Theatre, se gesta ya en el espacio escénico capitalino. Los integrantes del espectáculo recibieron ayer la visita del consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, que asistió a una jornada de trabajo.
CONEXIÓN
Acha, que se interesó por los detalles de la producción y el comienzo de la conexión entre ambas compañías, destacó la apertura de la nueva temporada “con el estreno absoluto de esta coproducción con Ritmos del Mundo Asociación, que supone una apuesta decidida del Auditorio de Tenerife, que se confirma como el gran referente de la danza en Canarias”. El espectáculo cuenta con la colaboración del Chang Dance Studio, Centro Coreográfico Canal y el Centro Cultural Eduardo Úrculo.
La dirección artística de Peces borrosos corre a cargo de Carmen Fumero y Miguel Zomas, mientras que la coreografía lleva la firma de la tinerfeña. Interpretan la obra Dácil González, Chien-Hao Chang, Chien-Chih Chang, Ho-Chien Chang, Carmen Fumero y Miguel Zomas. La composición musical es obra de Iván Cebrián, la iluminación es de Alfredo Díez y el vestuario, de Yaiza Pinillos.
METÁFORA DE LO NO DICHO
“Peces borrosos es una metáfora que resalta lo que no es nítido, lo no dicho, como mirar dentro de un estanque con peces que nadan de la misma manera que las personas viven su experiencia del mundo: borrosa en la superficie, pero profunda y ordenada en el fondo. De estas huellas brota el agua que genera la vida, el movimiento. Es aquí cuando caminar se confunde con nadar. Algo se vuelve borroso, se diluye, pero permanece”, según indica su sinopsis.
Las entradas para presenciar este espectáculo, que han salido a la venta a un precio general de 15 euros y de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en el sitio web del espacio escénico de Santa Cruz de Tenerife, www.auditoriodetenerife.com, y, a partir del 1 de septiembre, en su taquilla, de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. También es posible hacerlo de forma telefónica, llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para estudiantes, desempleados y familias numerosas.