La reacción de una china al probar los higos tunos: “Menos mal que compró cuatro”

La creadora de contenido Susi Chen (@clr_susiii) se ha hecho viral en redes sociales tras publicar un vídeo probando por primera vez los higos tunos, también conocidos como higos picos o higos chumbos.
En las imágenes, Susi relata que su madre los compró ese mismo día y que, al pelarlos, se sorprendió por su aspecto: “Probando la fruta esta rara que parece un cactus. Huele a planta”.
Al intentar manipularlos, comenta que sufrió el efecto de las pequeñas púas: “Me he pinchado porque tiene como mini espinas y la voy a coger ahora con papel porque se me han grabado espinas en la mano”.
Sobre el sabor, añade: “Tiene muchas semillas, pepitas y no es muy dulce. Las semillas hace que no se coman porque son súper duras y sabe un poco a pera. Menos mal que ha comprado cuatro, le voy a dar un poco a mi hermano”.
¿Higo pico, chumbo o tuno?
En el texto que acompaña el vídeo, la joven lanza una pregunta a sus seguidores: “¿Sabéis cómo se llama la fruta?”. A partir de ahí, comenzaron a llegar respuestas desde diferentes lugares de Canarias y la Península.
Entre los comentarios, algunos usuarios señalan que en Tenerife se conoce como higo pico, mientras que otros aclaran que su nombre común es higo chumbo, fruto de la chumbera. Desde Gran Canaria y La Palma apuntan que los llaman tunos. También recuerdan que “si no está dulce es que no está maduro, porque son muy dulces”.
Otros usuarios se centraron en la forma de manipularlos, advirtiendo a Susi de las consecuencias de cogerlos sin guantes: “¿Tú crees que es normal coger el higo chumbo con las manos como si fuesen un aguacate? Verás toda la semana que bien lo vas a pasar cuando se te inflamen las manos”.
Tampoco faltaron las bromas sobre los efectos de su consumo en exceso: “Si comes mucho te hará un tapón y no irás al baño”.
El vídeo acumula miles de visualizaciones y ha generado un debate lleno de referencias locales sobre una de las frutas de temporada más características del verano en Canarias.