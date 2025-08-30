La Universidad de La Laguna acoge un curso sobre coros en las aulas para docentes de Primaria y Secundaria

La asociación La Escuela Coral y el Aula Cultural de Música Coral Manuel Borguñó de la Universidad de La Laguna (ULL), con la colaboración del Cabildo de Tenerife, organizan el curso Construyendo el coro en el aula. Didáctica y dirección, una experiencia formativa, dirigida a docentes de música de Primaria y Secundaria, que se desarrolla entre el 10 y el 19 de septiembre en la Facultad de Educación de la ULL.
Del 10 al 12, la propuesta contará con Isabel Villagar, pedagoga del canto especializada en voces infantiles y juveniles; Juan Ramón Vinagre Delgado, compositor y director del Coro de Voces Blancas del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, y el compositor y director Dante Andreo.
La jornada del día 13 estará protagonizada por la pedagoga y directora de coro Marcela Garrón, mientras que el 18 y el 19 de septiembre los participantes trabajarán con Jep Meléndez, bailarín profesional, profesor de ritmo y percusión corporal.
Las sesiones serán de 16.00 a 20.00 horas. La reserva de plaza, hay un total de 30, se debe tramitar en la dirección de correo electrónico laescuelacoral@gmail.com.