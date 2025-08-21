La Vuelta Ciclista a Tenerife 2025, casi 70 años de historia sobre ruedas

La Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife 2025, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre, representa mucho más que una competición deportiva: es una tradición que se remonta a 1956, cuando la prueba se disputó por primera vez en el municipio de La Laguna, en el marco de las fiestas del Santísimo Cristo.
Desde entonces, la Vuelta se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos del ciclismo en Canarias, combinando la dureza de sus recorridos con la belleza de los paisajes de la isla. Su prestigio ha trascendido fronteras, atrayendo a equipos nacionales e internacionales que ven en Tenerife un escenario ideal para el deporte de élite.
La edición de 2025 se dividirá en tres etapas: una contrarreloj en La Laguna, una jornada de media montaña entre Candelaria y La Esperanza con un desnivel acumulado de 1.292 metros, y un circuito urbano de 43 km en La Laguna que decidirá al campeón.
La nómina de equipos confirmados incluye formaciones locales como el Equipo Loro Parque y el Pelotón Tenerife, nacionales como el Team Extremadura y el Club Ciclista Lleida – D. Pedro’s, e internacionales como el Lescar Vélo Sprint de Francia, garantizando un espectáculo de primer nivel.
El respaldo institucional es otro de los pilares que sostiene la Vuelta. Organizada por la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife, cuenta con la colaboración de Turismo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna, Ayuntamiento de Candelaria, Montesano, Fred. Olsen Express y la Federación Canaria de Ciclismo, reforzando la unión entre deporte, territorio y sociedad.
La primera jornada, el viernes 5 de septiembre, se celebrará una contrarreloj individual de 2 km en San Cristóbal de La Laguna. Será un recorrido explosivo, corto y técnico en el que cada pedalada puede marcar diferencias importantes de cara a la clasificación general.
El sábado 6 tendrá lugar la etapa reina, con salida en la Playa de Punta Larga (Candelaria) y llegada en la Plaza de La Esperanza, tras 36,73 km de recorrido. El pelotón se enfrentará a un desnivel positivo acumulado de 1.292 metros, alcanzando una altitud máxima de 1.012 metros. El trazado atravesará puntos clave como Igueste, Barranco Hondo, Las Barreras y Las Rosas, convirtiéndose en un verdadero examen de resistencia y estrategia.
La Vuelta concluirá el domingo 7 de septiembre con un circuito urbano de 43 km en La Laguna, que incluirá metas volantes en las vueltas 5, 10 y 15. La velocidad, la resistencia y la táctica del equipo decidirán quién levante el trofeo en esta edición.
La presentación oficial del cartel tuvo lugar en la Plaza del Adelantado, en La Esperanza, en un acto que contó con la presencia de Macario Jesús Marrero Pérez, presidente de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife; Escolástico Gil Hernández, alcalde-presidente del Ayuntamiento de El Rosario; y Juan Marrero Gómez, director de carrera de la Vuelta. En el encuentro se destacó la importancia de la prueba no solo en el ámbito deportivo, sino también en su capacidad de promoción del territorio y del turismo activo en la isla.