Los canarios destacan en el mejor ‘blitz’ de siempre jugado en La Palma

Una de las excelentes consecuencias que implica la existencia del Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’ que estos días se celebra en La Palma radica también en el enorme aliciente que supone para los jugadores canarios poder medirse ante rivales de nivel superior, y ha sido en el ‘blitz’ (modalidad de Ajedrez rápido) donde más han brillado los ajedrecistas isleños.
Jugado en la tarde del pasado miércoles, esta competición atrajo el interés de 82 de los 150 inscritos en el torneo principal, pero la presencia entre ellos de 30 titulados (siete de ellos Grandes Maestros, dos de ellos de categoría femenina), hicieron de este ‘blitz’ el más fuerte de la historia que se ha jugado en la Isla.
Y los canarios, como se ha dicho, estuvieron a la altura, por cuanto dos de ellos se situaron en el tercer y quinto puesto empatados a puntos con el segundo y solo con medio punto menos que el GM argentino Tomás Sosa, que también lidera en solitario el torneo principal a falta de dos rondas.
Se trata en concreto del Maestro Internacional (MI) grancanario José García Padrón, que a sus 77 años de edad brilló con luz propia en esta modalidad donde la agilidad mental y los reflejos son imprescindibles para obtener buenos resultados, pero es obvio que quien fuera campeón de España allá por 1983 sigue en forma y acabó en tercer lugar, ganando en todos sus enfrentamientos salvo una derrota ante Sosa y dos tablas, una de ellas ante el que terminó segundo, el GM cubano Lelys Stanley Martínez.
El otro empate del grancanario fue ante el tinerfeño Deniman Mamani, que fuera promesa de las 64 casillas tinerfeñas y hoy a sus 19 años evidente realidad. El Maestro FIDE (MF) sigue con su progresión y terminó en el quinto puesto, y quién sabe si su derrota ante el GM Aleksa Strikovic no le impidió llegar a cotas aún mayores. También hizo dos tablas: las ya citadas ante García Padrón y contra el igualmente referido cubano Martínez.
Lo cierto es que el ‘blitz’ tuvo emoción hasta el final, por cuanto el vencedor final, Sosa, perdió contra el cubano Martínez en la sexta ronda, lo que le obligó a jugar a ganar en las tres siguientes, certificando su victoria absoluta en la última ronda frente al MI francés Tristán Breuil.
En cuanto al torneo principal, Sosa sigue siendo el líder en solitario a falta de dos rondas para el final, después de una victoria que se antoja importante para la clasificación final al imponerse al GM ucraniano afincado en Cataluña Viktor Moskalenko y aventajar en medio punto a sus dos inmediatos perseguidores, el MI eslovaco Stefan Mazur y el también MI venezolano residente en Madrid Pedro Manuel Martínez.
En una visión global de ‘Jugando con Las Estrellas’, los organizadores están conformando un formidable festival de Ajedrez donde no saltan atractivos suplementarios para atraer a los maestros de las 64 casillas a visitar La Palma durante estas primeras semanas de agosto.
Así lo demuestra el gran acierto de este año a la hora de celebrar un ‘blitz’ (modalidad en auge) pero también de ofrecer opciones alternativas de interés como son las actividades de pádel y fútbol sala, que en estos días atrajeron a unos 70 de los inscritos, no en balde la forma física es clave para jugar bien al Ajedrez, pese a lo que pudieran imaginar los profanos.
Lo que no falla cada año es la ya clásica visita al Roque de Los Muchachos, donde son recibidos en el Astrofísico y reciben las explicaciones oportunas para conocer básicamente cómo el prodigioso cielo palmero permite a la Humanidad descifrar los arcanos que aún esconde nuestro Universo. Este año han sido hasta 82 los que no se quisieron perder la cita de estar un poco más cerca de las estrellas.