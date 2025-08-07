Los coches electrificados se cargan de razones para seguir avanzando

Las ventas de turismos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) ya han superado los registros de todo el año 2024. En lo que va de 2025 se han comercializado en España 123.315 unidades, lo que equivale a un incremento del 93% en la comparativa interanual, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).
Las matrículas de este tipo de turismos registraron en el mes de julio un incremento del 155% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 21.002 unidades. De hecho, durante el pasado mes, una de cada cinco ventas de vehículos que se realizó en España correspondió a turismos electrificados.
Tal crecimiento se explica por la puesta en marcha a lo largo del mes de julio de las convocatorias de la ampliación del plan Moves III por parte de la mayoría de las comunidades autónomas.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias acaba de publicar la convocatoria del instrumento de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible de 2025, con una dotación global de 18.342.808 de euros procedentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Esta acción está destinada tanto a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible (12.097.967 euros) como a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (5.127.700 euros).
El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre. Afecta a los vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de 2025.
Se podrá alcanzar la cuantía máxima de 7.000 euros para un vehículo de pila de combustible, incluyendo el achatarramiento del anterior, o de hasta 4.500 euros.
El tope de la subvención para los dedicados al transporte de carga, como furgonetas y camionetas, que hayan realizado el achatarramiento, será de 9.000 euros. El límite para la instalación de puntos de recarga se sitúa en 5.000 euros.
En la anterior edición (2021-2024) se concedieron 33 millones de euros para la adquisición de vehículos y superó los 19,8 millones en la instalación de puntos de recarga.
El Ejecutivo canario refuerza su flota eléctrica con 64 Škoda Elroq, mediante la fórmula del arrendamiento con una empresa del grupo Domingo Alonso. Se utilizarán para desplazamientos institucionales urbanos e interurbanos con cero emisiones.
Este modelo ofrece hasta 730 kilómetros de autonomía en la ciudad, un diseño versátil y tecnología avanzada en asistencia, conectividad y seguridad, además de su “generoso espacio interior para cinco ocupantes”.
La adjudicación ha sido gestionada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación. Está financiada con el programa de Próxima Generación de la Unión Europea (Next Generation EU) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.