Los municipios rurales de Canarias con “dinamismo”

De los 88 municipios de Canarias, 46 cuentan con menos de 10.000 habitantes. En su mayoría, comparten realidades como el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios básicos, la escasa actividad económica, la brecha digital y, en muchos casos, el aislamiento. Ante este panorama, Dinamiza Rural despliega desde mayo una estrategia de dinamización integral hasta final de año, con “una hoja de ruta ambiciosa, diversa y anclada en el territorio”.
A través de esta línea de actuación de Islas Responsables Lab, un laboratorio concebido para articular respuestas innovadoras ante los grandes desafíos estructurales, el Gobierno autonómico desarrollará más de cien iniciativas en el marco de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico para revertir los procesos de despoblación y la fragilidad socioeconómica.
El IRLab fue presentado por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, como “un instrumento de gobernanza avanzada, basado en el conocimiento científico, la participación ciudadana y la innovación pública”. Se articula en cinco grandes áreas: Agenda 2030, Islas Responsables, Innovación en Gestión Migratoria, Innovación Social y Dinamiza Rural.
El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, reseña que “este programa demuestra el compromiso con un desarrollo más equilibrado” del territorio. “Abogamos por políticas públicas que pongan en valor el mundo rural como espacio de oportunidad, no como territorio de abandono”, apostilla.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, resalta que la iniciativa que ejecuta la empresa pública GMR Canarias “contribuye a fortalecer el sector primario, a promocionar e impulsar la comercialización del producto local, fomentar el consumo de kilómetro cero, promover el relevo generacional y diversificar la economía en nuestros pueblos”.
La revitalización rural pasa también, detalla, por “dignificar la vida en el campo y generar empleo estable vinculado al territorio”. Pese a los desafíos -envejecimiento, despoblación, desconexión digital, falta de servicios-, “los municipios rurales concentran grandes oportunidades: turismo sostenible, economía verde, sector primario, cultura o emprendimiento”.
Desde ese enfoque, Dinamiza Rural “promueve la cohesión territorial y el desarrollo endógeno a través de la formación y profesionalización, el apoyo al emprendimiento, la valorización de productos, la recuperación de espacios comunitarios y el fortalecimiento de redes”. El programa incluye talleres, encuentros de productores, rutas turísticas, ferias agroalimentarias, actividades culturales, asesoramiento técnico y mejoras en conectividad digital.
Los próximos días 2 y 3 de octubre, el centro cultural Guaires, de Gáldar (Gran Canaria) será el escenario del I Congreso sobre Reto Demográfico.
En paralelo, la Consejería de Transición Ecológica y Energía destinará 587.800 euros al impulso de actuaciones sostenibles orientadas a la conservación de la biodiversidad mediante la dinamización socioeconómica de los entornos de los cuatro parques nacionales de Canarias: 31 municipios en Tenerife, Lanzarote, La Gomera y La Palma.
Las bases han sido publicadas en el BOC y aquellos particulares, corporaciones o entidades que lo deseen podrán presentar solicitudes antes del 19 de agosto. Estarán subvencionadas íntegramente por fondos del organismo correspondiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.