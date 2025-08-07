Los Premios Canarios de la Música viajan a La Laguna

La Laguna volverá a festejar el talento musical del Archipiélago. El 3 de diciembre, el Teatro Leal será el escenario de la gala de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, una cita que reconoce y celebra la creación, interpretación y producción del sector y la industria musical de las Islas. La gala regresa al emblemático espacio cultural lagunero, donde se celebraron, en 2018 y 2019, las dos primeras ediciones de estos galardones que impulsa la Asociación Premios Canarios de la Música junto a la Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento lagunero y el patrocinio de Munchitos.
El encuentro reunirá a músicos, intérpretes, compositores, profesionales del sector, técnicos, productores, diseñadores, medios de comunicación y público general, en un acto que reconoce los trabajos más destacados lanzados en Canarias el pasado año, en cuanto a creación, producción, interpretación y difusión musical. Un reconocimiento que visibiliza el trabajo integral y el ingenio de los artistas que mantienen y consolidan el panorama y el entramado de esta industria en el Archipiélago.
COHESIÓN Y EXCELENCIA
Los Premios Canarios de la Música quieren ser una herramienta de cohesión y un escaparate de excelencia artística. Las sucesivas galas de entrega de premios se han llevado a cabo en Tenerife (2018 y 2019), Las Palmas de Gran Canaria (la edición de 2020 se aplazó a 2021 debido a la pandemia y 2022) y Puerto del Rosario (2023 y 2024).
En su edición más reciente, celebrada en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, el timplista Hirahi Afonso fue el gran protagonista con dos galardones: mejor canción, por Lo puro, y disco de músicas de raíz. También se premió a artistas como Valeria Castro (mejor disco de pop), Yul Ballesteros (disco de jazz), Monkey Faces (rock), Said Muti (videoclip), Sara Socas (música urbana), St. Pedro (artista revelación) y la violinista Rebeca Nuez Suárez, premiada por su labor en las músicas clásicas.
Fueron 43 los candidatos seleccionados entre más de 280 propuestas, lo que supuso un récord de participación. Asimismo, se rindió homenaje a Mary Sánchez, referente de la canción tradicional canaria, que recibió el Premio de Honor por su trayectoria.