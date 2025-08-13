Los ‘viejos rockeros’ brillan ‘Jugando con Las Estrellas’

Es sabido que hay viejos rockeros con certificada querencia a la Astrofísica y el mejor ejemplo de ello es Brian May, histórico guitarrista de Queen, pero en el Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’, que celebra su octava edición este año en Santa Cruz de La Palma, están brillando con luz propia varios veteranos como son el Gran Maestro (GM) croata y afincado en Canarias desde hace lustros Bojan Kurajica, el también GM de origen ucraniano y residente en Cataluña Viktor Moskalenko y el Maestro Internacional (MI) grancanario Alfredo Brito.
Tras disputarse siete de las diez rondas previstas, el GM argentino Tomás Sosa sigue siendo el principal favorito a la victoria final con seis puntos tras solo ceder dos tablas, pero le ha salido un notable competidor en el citado Moskalenko, quien ayer con negras derrotó con gran brillantez al MI chino Xinyang Nie, que parecía destinado a ser el gran rival de Sosa. Ahora Sosa y Moskalenko están ahora empatados en la cabeza de la tabla y su enfrentamiento directo puede resultar decisivo. Sobre Moskalenko detallar que obtuvo la nacionalidad española hace lustros y fue tres veces campeón de Cataluña en los años 2001, 2005 y 2007.
Llegados a estas alturas hay que recordar que, lejos de lo que podría suponer un profano, para jugar bien al Deporte-Ciencia hay que estar en buena forma física porque el esfuerzo que para la mente implica disputar estas largas jornadas es agotador no solo por su duración sino porque se celebran diariamente (cuando no dos el mismo día). Hoy en día, los mejores ajedrecistas del mundo respetan a rajatabla las instrucciones de sus cuidadores respecto al entrenamiento físico y la nutrición, pero ya antaño grandes campeones como Kárpov o Kaspárov recurrían a la práctica del tenis o del fútbol para mantenerse en forma.
Por todo ello, especial mención merece el caso de Kurajica, dado que no solo atesora 77 vueltas al sol sino que además fue operado del corazón el pasado mayo, pero ello no ha sido óbice para convertirse en el gran animador del torneo que ahora se disputa en La Palma, al punto que, por citar un ejemplo, en la doble jornada disputada el sábado pasado y mientras ajedrecistas veinteañeros optaron por unas tablas rápidas, la última partida en decidirse fue la de este canario de adopción que, año sí y año también, demuestra su indomable espíritu dándolo todo sobre el tablero.
Aunque más joven y teniendo en cuenta esa imprescindible buena forma física se traduce en que lo más habitual es que los ajedrecistas pierdan nivel competitivo de forma notable a partir de los 50 años, también hay que destacar la longevidad del MI grancanario Alfredo Brito, que a estas alturas del torneo sigue imbatido en este torneo y por ello figura con cinco de los siete posibles, al igual que Kurajica.
Resta recordar que el Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’ cuenta en su octava edición con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Deportes y la empresa pública Sodepal, además de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bajo la organización del Centro Insular de Ajedrez de La Palma y la colaboración de la Federación Canaria de Ajedrez.