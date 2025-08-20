Mambisa presenta desde este miércoles en La Rioja su propuesta de música de raíz

Mambisa visita por primera vez La Rioja para ofrecer una serie de conciertos organizados por La Casa del Burro, la asociación cultural liderada por el músico canario Luis Fernández, que se encuentra ubicada en la localidad riojana de Peroblasco. Las actuaciones se celebrarán en diferentes localidades de La Rioja rural desde este miércoles y hasta el domingo. Enciso acogerá la primera, seguida de Préjano, Ábalos y Peroblasco. Para asistir a los conciertos es recomendable reservar previamente a través del correo electrónico casadelburro@gmail.com.
El grupo musical presentará su primer disco, también llamado Mambisa, además de un avance de su segundo álbum, que ya está en fase de creación. Mambisa celebra la fuerza expresiva de los tambores y las voces de las mujeres con una combinación de ritmos canarios, afrocubanos y flamencos. Se trata de un proyecto musical impulsado en Canarias basado en la percusión, que sube al escenario a tres generaciones de artistas femeninas.
La sección de percusión la integran Sissi del Castillo, Tairé Monzón, Beatriz Barroso, Yanira Hernández, Marisela Acosta y Rubi Alemán. Las cantantes Luisa Machado y Yuliet Abreu interpretan composiciones de origen canario y afrocubano, y la bailaora Estela del Moral participa en la sección de baile flamenco y contemporáneo con sus propias coreografías.
El espectáculo cuenta con el virtuosismo de Irene Fariña, al teclado, y la fuerza de la silbadora gomera Teresa Padilla, que aprendió del maestro silbador Lino Rodríguez. Ambas se incorporan también como tocadoras de percusión canaria. Sumando al engranaje de sonidos y ritmos de Mambisa, con su particular manera de tocar el bajo, Alberto Méndez, Naranjita, deja en esta ocasión su ubicación ya tradicional en la mesa de sonido y se subirá por primera vez al escenario con el resto del grupo.
FUSIÓN Y TRADICIÓN
Mambisa brinda un espectáculo arraigado en la expresión musical más primaria: la percusión, donde se investiga y converge la esencia del folclore y la música de raíz. Se trata de un viaje que comienza con la música folclórica de las Islas, de la que Sissi del Castillo, directora de Mambisa, bebió desde su infancia, que se encuentra y entremezcla con el folclore afrocubano y el flamenco. La isa, la malagueña, la folía, el tango herreño o el tajaraste gomero se mezclan con la rumba cubana, la bulería, el bembé o el abakuá, entre muchos otros toques de origen yoruba.